曾雅蘭寵兒「西瓜荔枝全去籽端上床」 網嚇傻

曾雅蘭（左１）與侯昌明（左2）經常分享一家4口的生活日常。（翻攝自臉書）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕演藝圈夫妻檔侯昌明與曾雅蘭婚後育有一對子女，不時會透過社群分享一家四口的生活點滴，昨（4）侯昌明便發文曬出老婆超寵兒子的畫面，讓他直呼「我要吃醋囉」。

侯昌明曬出老婆疼愛兒子的畫面。（翻攝自臉書）

侯昌明在臉書發文透露，自己工作到近半夜12點才到家，沒想到卻看到兒子正享受著大王般的服務，「看到兒子趴在床上滑手機，慢慢享受著馬麻幫他切的水果，還把所有的籽通通挖乾淨，包括荔枝、西瓜，這…我要吃醋囉」，他也不禁在文中納悶問「不是辛苦的我應該有大王般的享受嗎？」

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文章曝光後，吸引大批網友笑翻表示，「以後沒人敢嫁你兒子了啦（要超越雅蘭太難了）」、「以後媳婦很難生存」、「都長這麼大了還侍候（伺候）成這樣，以後脫離馬麻怎麼生活」、「連荔枝都去籽～太誇張了！」、「只差沒餵到嘴巴」，對於網友的擔憂，侯昌明也笑回，「兒子結婚就是他們自己的事了」。

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