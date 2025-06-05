劉以豪、袁澧林拍《山忌》撞鬼 助理遭「熱情搭話」險昏倒

〔記者傅茗渝／台北報導〕夏天將至，驚悚片成了消暑良伴。劉以豪、袁澧林近日在Yahoo《唐綺陽談星私廚》分享拍攝電影《山忌 黃衣小飛俠》的靈異經歷。

劉以豪、袁澧林合作新電影到唐綺陽談星私廚宣傳。（Yahoo唐綺陽談星私廚提供）

袁澧林透露：「我們在加里山拍攝時，助理曾遇到『有人很熱情想跟他講話』，離開拍攝地時，我可以很明顯感受到助理都快昏倒，代表那個地方真的很嚴重！」劉以豪也說自己對靈異場域「會感到壓力，會想趕快離開」。

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談到合作默契，袁澧林讚劉以豪：「每一場戲前，他都會簡單跟對方說好，『現在我們到這裡，然後要解決什麼問題』，這是很珍貴的時刻。」劉以豪則回憶袁澧林一開始給人距離感，但後來找到溝通方式就「很自在」。

談到對劉以豪的初印象，袁澧林表示對方真的是超級好的人。（Yahoo唐綺陽談星私廚提供）

唐綺陽也為兩人解析星座運勢。她建議獅子座的劉以豪「一定要往海外發展」，他點頭認同：「感覺好像在等著自己開創些什麼，想嘗試走以前沒走過的路，我正學習努力聽心裡的聲音。」談到韓國演藝圈，他說：「因為我不是韓國人，不想用『競爭』這詞，我覺得是遊玩或享受，我也很享受這種狀態。」至於天蠍座的袁澧林，唐綺陽看好她「出國發展最好，尤其2025下半年到2026中間這段時間是關鍵！」

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兩人也做了心理測驗，個性南轅北轍。劉以豪偏好穩定：「我有一個本子會拿來一直寫字，我也很喜歡走路，有時候可能想改變什麼，但還找不到出口，靈光一閃的點子或未來想做的事，我就寫下來抒發。」而袁澧林直覺導向、感覺行動，唐綺陽笑說兩人「一穩一動」，都潛力十足。

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