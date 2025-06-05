貝克漢最帥兒爆情斷「哥哥前女友」！他早不看好：完全不意外

足球巨星貝克漢（左）與次子羅密歐（右）。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國知名足球員大衛貝克漢（David Beckham）與貝嫂維多莉亞（Victoria Beckham）結婚26年，育有3子布魯克林、羅密歐、克魯茲，以及女兒哈珀。先前傳出次子羅密歐與哥哥布魯克林的前女友交往，此舉令布魯克林無法諒解，不僅缺席貝克漢的50歲壽宴，也傳與家人疏遠。

羅密歐（右）的女友kim曾與哥哥布魯克林（左）有一段情。（翻攝自IG）

貝克漢上月舉辦50歲壽宴，長子布魯克林缺席。（翻攝自IG）

貝克漢次子羅密歐在今年初公開與女友Kim的戀情，由於Kim也曾與長子布魯克林交往，雖布魯克林已婚，仍引發不小爭議。面對弟弟與前女友交往，布魯克林無法接受，不僅多次和弟弟爭執，也懷疑女方接近他們兄弟倆的意圖。接著在上月2日，貝克漢迎來50歲生日，一家人都出席貝克漢的壽宴，唯獨布魯克林與妻子妮寇拉佩茲缺席，此舉也被質疑是想避開Kim。

請繼續往下閱讀...

布魯克林（左）與老婆妮寇拉佩茲缺席父親貝克漢的50歲壽宴。（翻攝自IG）

然而近日據外媒報導，羅密歐已與交往不久的Kim正式分手。知情人士透露，布魯克林在得知弟弟分手後表示「我們已經好幾個月沒聯絡了，所以沒聽說，但一點都不意外」，外界也猜測，羅密歐在與Kim分手後，跟布魯克林的兄弟關係會有所緩和。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法