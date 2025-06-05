暑假嗨翻天！新北河海音樂季6月點燃夏日狂歡 8月搖滾不中斷

「貢寮海洋音樂祭」將於7月26日至27日在風光明媚的貢寮福隆海水浴場沙灘登場，圖為去年資料照。（新北觀旅局提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕「新北市河海音樂季」將於6月20日起登場，將帶來一系列音樂活動，「貢寮海洋音樂祭」將於7月25日至26日在福隆海水浴場舉行，「新北大都會公園舞台」則將於8月23日至24日登場，將邀人氣歌手與樂團演出，邀學生、民眾把握暑假假期，享受多元節奏與夏日氛圍。

「淡水漁人舞台」將於6月28日至29日於淡水觀海廣場熱力開演，圖為去年活動資料照。（新北觀旅局提供）

市府觀光旅遊局表示，「海洋獨立音樂大賞會前賽」將於6月20日至22日為音樂季揭開序幕，「淡水漁人舞台」將於6月28日至29日在淡水觀海廣場接續熱唱，邀請民眾漫步夕陽河岸聆聽多組獨立樂團演出，感受自由音樂精神與夏日魅力。

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觀旅局指出，「貢寮海洋音樂祭」將於7月26日至27日登場，作為全台歷史最悠久且最具代表性的音樂節之一，每年吸引國內外頂尖音樂人參加，展現新北在地風情與國際音樂文化的精彩融合。

「新北大都會公園舞台」將於8月23日至24日在新北大都會公園舉行，圖為去年活動資料照。（新北觀旅局提供）

另外，「新北大都會公園舞台」將於8月23日至24日登場，新北大都會公園擁有廣闊草地，是大型音樂與戶外活動的熱門場地。本場活動將邀請人氣歌手與樂團輪番演出，融合都會節奏與水岸風情，為音樂季畫下精彩句點。

觀旅局說明，「新北市河海音樂季」6月起至8月，串聯淡水觀海廣場、貢寮福隆海灘至新北大都會公園等景點，邀請把握夏日時光，感受音樂的魅力。詳情可至新北市觀光旅遊網、臉書粉專、Instagram「新北旅客」或臉書粉專「新北市河海音樂季」查詢。

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