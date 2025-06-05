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侯佩岑進擊《浪姐6》成團夜 Vlog先「浪」一波助陣

侯佩岑最早給人的印象是「甜心主播」。（翻攝自IG）侯佩岑最早給人的印象是「甜心主播」。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕原本是台灣「甜心主播」的侯佩岑，卸下主播職務之後，近期將事業重心轉往中國，並參加《乘風2025》（浪姐6）又唱又跳，在第5次舞台公演之後，侯佩岑人氣熱度直直攀升，高居所有姐姐們當中的「個人喜愛度排行榜」第3名。昨（4）候佩岑在微博曝光自己抵達內蒙古，並做了許多練習準備迎戰7日晚間的「乘風之夜」總決賽。

侯佩岑提前做足準備準備在高海拔的呼倫貝爾高原展出最完美演出。（翻攝自微博）侯佩岑提前做足準備準備在高海拔的呼倫貝爾高原展出最完美演出。（翻攝自微博）

侯佩岑原本就有氣喘，在高海拔地區演出，難度增加許多。（翻攝自微博）侯佩岑原本就有氣喘，在高海拔地區演出，難度增加許多。（翻攝自微博）

原本總是正襟危坐、氣質端莊的侯佩岑，為了浪姐6不但唱歌、跳舞通通來，還透過Vlog記錄下自己每一步腳印。由於這次浪姐6挑戰戶外舞台，因此第5次公開舞台演出在新疆和田崑崙山下，侯佩岑除了要唱歌跳舞之外，還要征服高海拔帶來的氧氣稀薄問題。原本就有氣喘的她，在高海拔地區劇烈運動原本就是一大挑戰，不過被分配擔綱演唱抒情歌曲的侯佩岑，還是一邊吸氧氣瓶一邊練習。

侯佩岑在「乘風之夜」前發表Vlog表達自己的依依不捨。（翻攝自微博）侯佩岑在「乘風之夜」前發表Vlog表達自己的依依不捨。（翻攝自微博）

昨晚侯佩岑在微博上寫著：「乘風五公了，依依不捨，心情很難形容，在這裡，感動越來越多，真誠的眼淚一顆都不浪費，我會永遠記得我們一起走過的這段路」。「乘風之夜」總決賽將在內蒙古呼倫貝爾大草原登場，決定那些姐姐可以成團。

侯佩岑又唱又跳的樣子，真的跟以往形象有很大的差別。（翻攝自微博）侯佩岑又唱又跳的樣子，真的跟以往形象有很大的差別。（翻攝自微博）

《乘風2025》最初參加者微30人，經過淘汰後剩下20人進入總決賽，組成4隊5人團體，網友票選4首團秀歌曲的5位成員陣容，獲得票數最高的姐姐可成為隊長，投票結束，隊長人選共有：吳宣儀、李晟、王珞丹、侯佩岑。侯佩岑、宋妍霏、羅予彤、曹穎、Vava娃娃，表演李斯丹妮、艾菲的《十面埋伏》，難怪侯佩岑嚴陣以待。

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