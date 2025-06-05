雷艾美登山遇媽媽病危爆哭 Max許願上第一高峰喝珍奶

《上山吧！台灣隊》開錄記者會，（左起）阿傑、雷艾美、文姿云、陳彥博、蕭俊文、八弟、Max。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕繼《上船了各位！》後，三立都會台「人生幹大事」系列再推出《上山吧！台灣隊》，集結《上山下海過一夜》主持群雷艾美、八弟、阿傑、Max領軍，聯手台灣體壇頂尖運動員，挑戰在180天內登頂歐亞非大陸三大聖山。今主持群與陳彥博、文姿云和蕭俊文出席開錄記者會，雷艾美和Max分享各自最擔心的事。

節目10日出發非洲吉力馬札羅山、拍動物大遷移，雷艾美坦言最擔心的是遇到生理期，「我有算過出發當天是經期第一天，所以我事前要先處理一下。」也分享在這《上山下海》5年，身為唯一的女生，很感謝其他男主持人都很幫忙，且對她在生理、心理上都很照顧，「其實我很膽小，下到海水裡都需要花時間調整心情，也是因為團隊都把我當家人，我才能在這節目這麼久。」

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雷艾美分享最擔心的事。（記者潘少棠攝）

雷艾美分享有次錄影時壓力很大，除了有點高山症發作，也擔心正在安寧病房的媽媽，所以一度爆哭，感謝團隊都能接受她的情緒。好在後來她順利完成任務，也有看到媽媽最後一眼。

《上山吧！台灣隊》開錄記者會，（左起）阿傑、雷艾美、八弟、Max。（記者潘少棠攝）

身為廚師的Max坦言這次沒有把握能讓大家準時吃飯，「我給自己很大的壓力，因為其他人都是體能高手，但我就是個廚師，我要跟他們完成一樣強度的事情還要做菜，真的有跨出舒適圈的感覺，我不能保證能讓大家準時吃到飯。」

不過Max相當有心，有事先研發如何能在高山上喝到珍珠奶茶，「這可能會是全世界第一杯在世界高峰的珍珠奶茶，泡雪水就可以製成珍珠，不用煮就可以軟Q，冰塊甜度可能都可以調整。」

《上山吧！台灣隊》開錄記者會，（左起）阿傑、雷艾美、文姿云、陳彥博、八弟、Max、蕭俊文（前）。 （記者潘少棠攝）

《上山吧！台灣隊》這項挑戰歷時兩年籌備，橫跨三大洲、三大聖山；從海拔5895公尺的非洲第一高峰「吉力馬札羅山」，到歐洲法國霞慕尼與有「阿爾卑斯聖杯」之稱的瑞士馬特洪峰，最終回歸台灣，征服險峻壯麗的「聖稜線」挑戰七座百岳連峰。

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