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男星偷吃同劇演員！未婚妻當場抓姦 「穿內褲道歉照」遭瘋傳

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國32歲音樂劇演員朴竣輝擁有偶像級臉蛋及穩定的歌唱實力，出道以來戲劇邀約不斷，近日也將步入婚姻殿堂，豈料，他被未婚妻抓包出軌，與小三穿內褲道歉的照片也在網路上瘋傳，引起輿論譁然。

朴竣輝今天突在IG限時動態發出「穿內褲道歉照」。（翻攝自韓網）朴竣輝今天突在IG限時動態發出「穿內褲道歉照」。（翻攝自韓網）

朴竣輝今（5日）突然在IG限時動態發出一組照片，只見他身穿灰色內褲坐在沙發上，與一旁的女性一樣低著頭，另一張則是聊天紀錄截圖，對象是一起演出《赤裸：音樂劇》（Bare：The Musical）的新人女演員禹真英，內容談及妳就關門洗澡，應該不會發出聲音吧」、「可以洗澡嗎？我很怕有個萬一，沒問題吧？」等，相當曖昧。

朴竣輝曖昧聊天紀錄被公開。（翻攝自韓網）朴竣輝曖昧聊天紀錄被公開。（翻攝自韓網）

該對話流出後，被網友揣測是小三與朴竣輝討論「事後」要洗澡，沒想到卻被朴竣輝的未婚妻當場抓姦，拍下兩人合照，並公開聊天紀錄至社群，儘管立刻刪除貼文，卻早已在網路傳開。

相關新聞：知名歌手闖豪宅偷吃富商妻 激戰畫面「監視器全都錄」元配反應曝

值得注意的是，朴竣輝與禹真英一起出演的《赤裸：音樂劇》製作商突然宣布，「因演員退出的消息以及演員變動而感到不適的部分，真心向觀眾致謝，對於演員變動一事，若欲退票的觀眾，將不收手續費進行退票。」該聲明間接證實出軌爆料。

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