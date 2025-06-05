饅頭媽不甩小三疑雲 開趴慶生高喊：我問心無愧

饅頭媽再陷小三爭議。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「饅頭媽」近來波瀾又起，去年才發文認偷吃好友老公，並向元配道歉，沒想到近日再被爆出介入別人感情，男方遭正牌女友出面踢爆劈腿內幕。不過饅頭媽似乎未受爭議影響，昨（4）仍照常舉辦生日派對。

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饅頭媽昨日在IG限時動態上傳多段影片，分享與友人歡慶生日的畫面，其中一段是她在台上許願的影片，可見她拿著麥克風高喊，「我希望我這輩子不要在看任何人眼色跟受委屈了，我不會去看酸民講了什麼，但是我問心無愧。」語音剛落，現場隨即爆出熱烈歡呼聲。雖然饅頭媽至今尚未正面回應小三疑雲，但這段話被認為似乎是她對這次事件的間接回應。

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事實上，饅頭媽日前在直播帶貨時，遭一名網友留言質疑「怎麼感覺妳男友是跟別人同款的？」、「是不是又是別人的男友？」此流言被截圖瘋傳後，男方的正牌女友也出面爆料，指出男友當初聲稱需要饅頭媽幫忙牽線資源跟人脈，沒想到兩人卻過從甚密。隨後，正牌女友再度發文澄清，表示饅頭媽並不知道男方已有女友，強調自己只是針對男方，同時發出一篇不自殺聲明。

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