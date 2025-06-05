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孫淑媚床戰小鮮肉 丁寧下猛藥：拍之前去看A片

孫淑媚搭檔連晨翔在《拜六禮拜》是姐弟戀。（記者陳奕全攝）孫淑媚搭檔連晨翔在《拜六禮拜》是姐弟戀。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕丁寧、劉書宏、李李仁和鍾欣凌還有孫淑媚、連晨翔等人今出席華視、公視台語台新戲《拜六禮拜》首映，劇中倆倆配對，最香豔刺激的莫過於孫淑媚、連晨翔這一對姐弟戀。2人都是第一次拍床戲，事前做了很多功課，像是看吻戲、床戲的戲劇片段，丁寧說：「我還推薦孫淑媚去看A片，不然她太純情！」孫淑媚聽聞後羞紅了臉，但她後來沒聽這建議。

連晨翔拍《拜六禮拜》之前為了另一齣戲《舊金山美容院》增胖到90公斤，沒想到隔幾個月就要在《拜六禮拜》演退休拳擊教練，還有床戲，立刻減肥，2個月狂瘦20幾公斤。

鍾欣凌和李李仁在《拜六禮拜》雖沒有親密戲，感情卻很曖昧。（記者陳奕全攝）鍾欣凌和李李仁在《拜六禮拜》雖沒有親密戲，感情卻很曖昧。（記者陳奕全攝）

不同於孫淑媚、連晨翔有吻戲、床戲，鍾欣凌和李李仁雖沒有親密戲，但鍾欣凌認為李李仁很懂浪漫，她說：「李仁哥會溫柔把我臉上髒東西弄掉，還餵我喝湯。」甚至強調喝湯前，李李仁會先把湯吹涼，讓她很感動，此時李李仁立刻直男煞風景回：「這不就很像照顧老人？」把浪漫講成長照場景。

丁寧和劉書宏在《拜六禮拜》劇中是歡喜冤家。（記者陳奕全攝）丁寧和劉書宏在《拜六禮拜》劇中是歡喜冤家。（記者陳奕全攝）

而丁寧和劉書宏劇中是歡喜冤家，丁寧拍戲前跟劉書宏分享「拍戲訣竅」，她說：「我保溫瓶有裝酒，你喝了再上會比較好。」劉書宏一開始聽了「姐的建言」，發現喝了再上確實比較放鬆，後來拍戲前都默默向她討酒喝。

劉書宏曾和丁寧聊過感情觀，丁寧受不了處女座老公出門前SOP多，也會有許多自己龜毛堅持；劉書宏則無法接受女生太愛喝酒，他說：「現實生活中我有遇過女生愛喝酒，不太能接受。」

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