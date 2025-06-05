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太會賺！盤點周杰倫13支代言 半年不到吸金近4億

周杰倫的廣告近期頻頻曝光。（翻攝自YouTube）周杰倫的廣告近期頻頻曝光。（翻攝自YouTube）

〔記者陳慧玲／台北報導〕歌壇天王「周董」周杰倫出道至今人氣不墜，而且越來越旺，今（5日）才分享赴英國參觀披頭四「艾比路」錄音室靈感爆發創作的樂曲《即興曲》，另外粉絲也發現，最近頻頻在電視廣告中看到他嚼口香糖，2025年還沒過完一半，他手上已有13支代言，其中許多是國際知名品牌，推估代言費近4億元。

依據周董代言資料統計，目前他手上已曝光的包括全球性的：Dior、RIMOWA、Tudor手錶、LA MER保養品，他還曾送給江蕙當母親節禮物。另外男人最羨慕的法拉利跑車，周董也是「家族摯友」。

周杰倫代言知名口香糖，近期常看到廣告曝光。（翻攝自YouTube）周杰倫代言知名口香糖，近期常看到廣告曝光。（翻攝自YouTube）

除此之外，近期最常看到的口香糖廣告，是周董身為大中華區代言的Extra口香糖，另外還有飛利浦刮鬍刀，以及Keepplay積木。

另外周董在中國也是人氣超旺，因此受邀代言的產品更多，包括愛瑪電動車、志邦家居、莫吉托飲品、糧全其美（手抓餅⋯等食品），還有零食很忙（零食），全都希望藉由周董的人氣吸引買氣。

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