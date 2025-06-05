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娛樂 音樂

大咖女星Uber接客！信義區載到資深小三

〔記者張釔泠／台北報導〕雙語金曲歌后彭佳慧新歌〈愛了〉MV曝光，延續〈被放棄的你〉情節，彭佳慧化身Uber司機，持續目擊被閨密介入的出軌戀情的進展。

〈愛了〉由彭佳慧親自作曲，她說：「〈愛了〉是我在洗澡的時候寫的一首歌。」她表示，自己寫歌多半都是很短的時間可以完成，但這首歌她先寫好了副歌就被擱置，主歌是到好幾個月後才逐步完成，而在完成的同時，她就希望邀請〈大齡女子〉的作詞人陳宏宇和製作人陳建麒加入共同打造，唱出了現代女性一旦愛了就執著又坦然的心境，彭佳慧的動人詮釋，讓製作人陳建麒讚美：「展現義無反顧讓自己深陷的勇氣。」

彭佳慧（右）化身帥氣Uber司機。（索尼提供）彭佳慧（右）化身帥氣Uber司機。（索尼提供）

而〈愛了〉的MV延續之前搶先曝光的〈被放棄的你〉的MV故事，一位女子被閨蜜介入了感情，這段出軌的關係在結婚後仍然持續著、友情竟然也持續著，彭佳慧化身Uber司機，載到了介入感情的女子，透過後照鏡，看到女子的內心糾結、掙扎和悲傷。

而彭佳慧這次能在MV中展現駕駛技術非常開心，且對於自己的駕駛技術非常有信心，笑說：「我自認是個很會開車的人，我從20歲拿到駕照的同時就訂了車，因為我很會暈車，他們說自己開車的話一定不會暈車。我開車很穩定、不甩尾，速度快時也很穩，保證不會讓人暈車。」

彭佳慧化身帥氣Uber司機。（索尼提供）彭佳慧化身帥氣Uber司機。（索尼提供）

MV發表以後，很多粉絲和網友留言給她問：「怎麼才叫得到彭佳慧的車」，讓她笑翻，打趣表示有人問過她是否考慮過不唱歌後改開Uber，她也認真思考過，但為了拍攝〈愛了〉MV，她在信義區連續開了近3個小時的車，親自體會當司機的感受，她笑說：「一直坐著，感覺坐骨神經都要痛了，司機大哥們辛苦了。」

目前彭佳慧正在閉關為周六登場的台北小巨蛋演唱會做最後衝刺，為了給粉絲最精彩的表演，坦承處於水深火熱的狀態，這兩天她卯足全力排練後，原本緊繃的心情開始轉換，「希望可以跟大家一起回到青春，回到過去的酸甜苦辣，再一次感受屬於你們與彭佳慧的美好回憶。」

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