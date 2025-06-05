遭爆介入家寧被砲轟 男閨蜜才喊「不吃鮑魚」又有驚人之舉

〔記者陽昕翰／台北報導〕網紅范成章遭捲入家寧與Andy的情感糾葛，被捲入輿論風暴，已出櫃的他被誤解為第三者，儘管喊出「我不吃鮑魚」仍被砲轟，讓他無奈說：「第一次體驗什麼叫躺著都能中槍。」

網紅范成章脫衣自信秀肌。（ 成馬赫娛樂提供）

范成章成了「國民閨蜜」，所幸心情似乎未受影響，今天驚喜推出新歌《One I’m Looking For》，他說：「在6月5日『芒種』這天發行新單曲覺得很浪漫，也希望能帶給聽眾一個正面且快樂的心情，迎接接下來的夏天！」宣傳照也裸身秀出好身材。

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網紅范成章遭捲入家寧與Andy的情感糾葛。（ 成馬赫娛樂提供）

范成章希望用創作說話，也用行動告訴大家，「與其被動接受別人怎麼定義你，不如主動為自己貼上可愛的標籤。定義自己是誰，選擇自己要成為什麼樣的人。」他也表示：「感謝所有第一時間站出來、幫我澄清的粉絲和媒體朋友們。」

范成章無懼紛擾照常推出新歌。（成馬赫娛樂提供）

這首新歌融合House與Vinehouse，是他出道以來首次嘗試電子樂領域。范成章說：「這首單曲從製作到錄製完大概共花了七八個月時間，然後這首歌是我爸爸過世第二天錄完的，所以心裡其實感受滿複雜的。」他表示經過近來風波想開了不少，覺得反正再怎麼解釋也沒用，自嘲「不如就當個國民閨蜜，希望跟大家都能交心當好朋友。」

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