「大阪酒店女王」出道拍AV！達人揭她2絕技：男人手到擒來

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕23歲的海月紗奈（海月さな）大學時期在酒店上班，年紀輕輕輕就投身燈紅酒綠的世界，如今也已經成為「大阪酒店女王」，但她並未因此感到滿足，為了讓更多人認識自己，毅然決然出道拍AV，立志在AV界也要「封神」登頂。

海月紗奈轉戰AV界，達人一劍浣春秋對她讚譽有加。（翻攝自X）

AV達人一劍浣春秋在《PLAY NO.1》撰文表示，成人片商「Moodyz」近來力捧的新人AV女優，正是這位海月紗奈。他透露，海月紗奈在大學時期認真思考了未來，認為在酒店上班有前途又有趣，因此畢業後繼續留在業界，而非成為一般上班族。至於想成為AV女優的原因，據悉，是海月紗奈自認在酒店這一行已經達到「封神」等級，因此希望挑戰更高的舞台、拓展知名度，於是決定跨足AV界發展。

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在觀賞劇照後，一劍浣春秋對海月紗奈讚譽有加，不僅稱讚她的外貌出眾，「她還有著『超美尻』的優勢」，並點出海月紗奈能在夜世界做到第一，交際手腕絕對不容小覷，「什麼樣的男人都能手到擒來，靠的就是很好的個性以及高超的性愛技巧。」也因此，他十分看好海月紗奈未來在AV界的發展。

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