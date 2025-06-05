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娛樂 電影

Kiwebaby再扮珍珠姊爆差點「拒演」 鬧鬼場面只要負責叫

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕曾在2020年掀起熱烈話題的《男兒王》時隔5年推出續集《男兒王2》，跨性別演員Kiwebaby再度扮演「珍珠姊」，卻坦言一度差點「拒演」。原來電影原先設定要她剃光頭入獄，讓她崩潰直呼「頭髮是我的命」，所幸劇本調整才放心接演。這回鬧鬼場面她只需負責尖叫，笑言「太輕鬆」。

Kiwebaby回歸《男兒王2》，相隔5年再度扮演「珍珠姊」。（華映提供）Kiwebaby回歸《男兒王2》，相隔5年再度扮演「珍珠姊」。（華映提供）

《男兒王2》延續前作熱潮，由新加坡喜劇天王李國煌領軍，全員回歸，還遠赴泰國與變裝皇后比拚歌舞，場面再升級。Kiwebaby透露這次造型比第一集更華麗，雖然舞步不難，但穿高跟鞋跳舞仍讓難度加倍，「感覺舞蹈變難了30%。」

Kiwebaby表示這次劇本不再像第一集要對李國煌飆長台詞，壓力大減，「光是不用罵人就覺得輕鬆多了！」她也提早一週赴新加坡練舞，在度假村的舞蹈教室排練，演員們默契依舊，笑說李國煌「好像更年輕了」。

電影《男兒王2》場面再升級，還遠赴泰國取景。（華映提供）電影《男兒王2》場面再升級，還遠赴泰國取景。（華映提供）

片中也有驚悚元素，Kiwebaby提到最難忘的是在泰國一間偏僻老木屋拍攝鬧鬼場景，環境宛如恐怖片，還有古曼童小廟，氣氛詭異。他飾演遇鬼角色，對戲的是一位泰國女星，對方需在雨中從大甕中爬出來，「她被淋到面目全非超辛苦，而我只要負責尖叫，真的太輕鬆！」

拍攝期間雖時隔多年，演員們一見如故，Kiwebaby感謝大家照顧：「李國煌大哥載我們吃美食，還送我他自創的面膜；賴宇涵也帶我去他新家玩，大家都超暖，我真的覺得賓至如歸！」《男兒王2》將於6月13日在台上映。

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