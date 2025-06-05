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台烏混血YTR金魚腦宣布掰了8年男友 親揭「情變真相」網看哭

人氣YouTuber金魚腦。（翻攝自IG）人氣YouTuber金魚腦。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕人氣YouTuber「金魚腦」是台灣與烏拉圭的混血兒，擁有深邃精緻的五官，頻道以旅遊、美食走紅。她與男友「掌櫃」交往8年來愛得低調，怎料，昨（4）突然宣布分手消息，並揭露兩人情變原因，令網友震驚。

金魚腦宣布與交往8年的男友分手。（翻攝自IG）金魚腦宣布與交往8年的男友分手。（翻攝自IG）

金魚腦在IG發文表示，在今年年初時就與男友一起決定，從情人退回同事與朋友的關係，回憶過去這8年，從一開始的普通情侶，之後變成一起為夢想奮鬥的好夥伴，坦言「頻道初期所有的東西都是他教我的，到現在我也每天都從他身上學到超多新東西！」

金魚腦提到，掌櫃是一位喜歡做幕後的人，不習慣出現在鏡頭前，直到近年因為不放心她獨自出國，再加上熱愛拍片，因此漸漸開始在影片中露面，甚至現在還會熱情分享在路上被認出的事，這讓她感覺到非常神奇。

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至於分手的原因，金魚腦坦言「沒有什麼特別的故事，只是在瑣碎的小事跟日常當中，一步一步的發現，我們真的不是適合用情侶身分走下去的兩個人。」表示這是兩人討論許久之後得出的結論，雖然一開始感到難過，但漸漸地也意識到，「我們都成為了比以前更有勇氣的人，有勇氣去走出更適合自己的路！」

關於頻道的部分，金魚腦表示則一切順其自然，可能會有更多個人出遊的系列，但也不排除像現在這樣持續一起拍片。她最後強調，雖然身分不同，但她和掌櫃對於這個頻道的熱情依舊不變，「所以不管怎麼樣都會是夥伴，而且我們都同意，少了其中任何一個人，金魚腦這個頻道就不會是原本的樣子了！」

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文章曝光後，溫暖的分手文引起不少網友淚喊，「都很棒！永遠為你們加油！抱」、「雖然難過，但是也祝福阿金和掌櫃之後的旅程一樣充滿愛，你們都是充滿愛和溫暖的人」、「一開始知道是情侶而難過，現在得知不是情侶了而難過...」、「你們都是最亮晶晶的人，還是滿滿愛」。

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