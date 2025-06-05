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娛樂 電影

不只是續集！導演親解《魔法壞女巫：第二部》金曲 激動到爆粗口

〔記者許世穎／台北報導〕羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕改編自百老匯音樂劇的電影《魔法壞女巫》去年底上映便刷新影史紀錄，最終於全球大賣7.56億美金（約台幣226.34億元），成為影史最成功的百老匯音樂劇改編電影。續集《魔法壞女巫：第二部》將於今年底推出，導演朱浩偉對此直呼「太瘋狂了」，並強調故事不光是接續前作，「而是一個全新的篇章。」

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除了改寫紀錄的票房佳績，《魔法壞女巫》也入圍今年初第97屆奧斯卡包括最佳影片、最佳女主角、最佳女配角等10項大獎，最終奪下最佳服裝設計與美術設計兩項大獎。導演朱浩偉接受《浮華世界》訪問時對於首集的成功直說：「我們從一開始就為自己訂下極高標準，感謝老天，因為另一種結果會是場災難。我很慶幸活在這個多重宇宙中。」

導演朱浩偉（右）強調《魔法壞女巫：第二部》不光接續前作，而是一個全新的篇章。（UIP提供）導演朱浩偉（右）強調《魔法壞女巫：第二部》不光接續前作，而是一個全新的篇章。（UIP提供）

第一部電影涵蓋的是音樂劇的第一幕，《魔法壞女巫：第二部》則聚焦第二幕，將迎來震撼人心及感人肺腑的史詩般精彩結局。時間設定在辛西婭艾利沃飾演的「艾法芭」與亞莉安娜飾演的「格琳達」分道揚鑣、形同陌路的數年之後，各自承受她們做出的抉擇所帶來的後果。

導演朱浩偉表示：「我不敢相信我們真的走到這一步，太瘋狂了！」他接著說：「當初電影結束時，格琳達無法做出我們期望的選擇，讓我們心碎了，而艾法芭飛離的那一刻卻令人振奮，第二部電影就是要揭示這些選擇帶來的後果，情勢升溫了。」

當然，《魔法壞女巫》的魅力之一來自史蒂芬史瓦茲令人難以忘懷的配樂，在第一幕（第一部）有許多經典金曲，例如《Defying Gravity》、《The Wizard and I》、《Popular》與《What Is This Feeling?》，而對於不熟第二幕的人，朱浩偉也信心滿滿：「第二部也有很多超好聽的歌！」

《魔法壞女巫：第二部》將於今年底登場。（UIP提供）《魔法壞女巫：第二部》將於今年底登場。（UIP提供）

朱浩偉特別提到開場曲《Thank Goodness》與主題曲《For Good》，續集片名原文《Wicked: For Good》即源於此。他激動表示「《No Good Deed》根本就是神曲！」更一度不小心爆粗口，直言「我甚至不知道該怎麼用『文明用語』來形容這首歌，辛西婭唱這首實在太瘋了。還有《As Long As You’re Mine》，簡直美到不行。」

在今天曝光的預告中已經可聽到「艾法芭」辛西婭演唱的《No Good Deed》，還有她和「格琳達」亞莉安娜合唱的《For Good》，當然還有音樂劇中艾法芭與菲耶羅（喬納森貝利飾）合唱的《As Long As You’re Mine》。

朱浩偉也強調，希望用最美好的方式收尾這個故事，「讓《魔法壞女巫》這段美麗的回憶畫上圓滿句點，永遠陪伴你的人生。我們希望當你最終看完兩部電影時，能覺得它們從頭到尾就是一體的。」《魔法壞女巫：第二部》將於11月21日在台上映。

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