不只是續集！導演親解《魔法壞女巫：第二部》金曲 激動到爆粗口

〔記者許世穎/綜合報導〕改編自百老匯音樂劇的電影《魔法壞女巫》去年底上映便刷新影史紀錄,最終於全球大賣7.56億美金(約台幣226.34億元),成為影史最成功的百老匯音樂劇改編電影。續集《魔法壞女巫:第二部》將於今年底推出,導演朱浩偉對此直呼「太瘋狂了」,並強調故事不光是接續前作,「而是一個全新的篇章。」

史詩完結就此改變!《魔法壞女巫:第二部》預告磅礡登場

除了改寫紀錄的票房佳績,《魔法壞女巫》也入圍今年初第97屆奧斯卡包括最佳影片、最佳女主角、最佳女配角等10項大獎,最終奪下最佳服裝設計與美術設計兩項大獎。導演朱浩偉接受《浮華世界》訪問時對於首集的成功直說:「我們從一開始就為自己訂下極高標準,感謝老天,因為另一種結果會是場災難。我很慶幸活在這個多重宇宙中。」

導演朱浩偉(右)強調《魔法壞女巫:第二部》不光接續前作,而是一個全新的篇章。(UIP提供)

第一部電影涵蓋的是音樂劇的第一幕,《魔法壞女巫:第二部》則聚焦第二幕,將迎來震撼人心及感人肺腑的史詩般精彩結局。時間設定在辛西婭艾利沃飾演的「艾法芭」與亞莉安娜飾演的「格琳達」分道揚鑣、形同陌路的數年之後,各自承受她們做出的抉擇所帶來的後果。

導演朱浩偉表示:「我不敢相信我們真的走到這一步,太瘋狂了!」他接著說:「當初電影結束時,格琳達無法做出我們期望的選擇,讓我們心碎了,而艾法芭飛離的那一刻卻令人振奮,第二部電影就是要揭示這些選擇帶來的後果,情勢升溫了。」

當然,《魔法壞女巫》的魅力之一來自史蒂芬史瓦茲令人難以忘懷的配樂,在第一幕(第一部)有許多經典金曲,例如《Defying Gravity》、《The Wizard and I》、《Popular》與《What Is This Feeling?》,而對於不熟第二幕的人,朱浩偉也信心滿滿:「第二部也有很多超好聽的歌!」

《魔法壞女巫:第二部》將於今年底登場。(UIP提供)

朱浩偉特別提到開場曲《Thank Goodness》與主題曲《For Good》,續集片名原文《Wicked: For Good》即源於此。他激動表示「《No Good Deed》根本就是神曲!」更一度不小心爆粗口,直言「我甚至不知道該怎麼用『文明用語』來形容這首歌,辛西婭唱這首實在太瘋了。還有《As Long As You’re Mine》,簡直美到不行。」

在今天曝光的預告中已經可聽到「艾法芭」辛西婭演唱的《No Good Deed》,還有她和「格琳達」亞莉安娜合唱的《For Good》,當然還有音樂劇中艾法芭與菲耶羅(喬納森貝利飾)合唱的《As Long As You’re Mine》。

朱浩偉也強調,希望用最美好的方式收尾這個故事,「讓《魔法壞女巫》這段美麗的回憶畫上圓滿句點,永遠陪伴你的人生。我們希望當你最終看完兩部電影時,能覺得它們從頭到尾就是一體的。」《魔法壞女巫:第二部》將於11月21日在台上映。

