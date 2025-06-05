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娛樂 音樂

「我家牛排」冷笑話吸330萬人朝聖！林逸欣訪「貴族世家」有驚人發現

〔記者陳慧玲／台北報導〕這幾天社群上一則關於牛排的冷笑話吸引超過330萬人朝聖，各家小編還紛紛「參戰」為自家品牌宣傳。巧的是，藝人林逸欣昨天也分享到牛排店用餐影片，並談到：「吃的不是牛排，是回憶！」

林逸欣去懷念的牛排店吃豬排，直說吃的是回憶。（翻攝自IG）林逸欣去懷念的牛排店吃豬排，直說吃的是回憶。（翻攝自IG）

近日社群上有網友發出過去也有人發過的內容，但意外吸引300多萬人搶看，發文提到，去「我家牛排」結果裡面全都是不認識的人，「已經報警了！」短短發文已有超過10萬人按讚，迴響很大，包括五十嵐、全家、巨城等眾多小編紛紛「依樣編故事」比看看誰最好笑，還有網友開玩笑說去「貴族世家」牛排被趕出來，「說百姓不能進來！」

林逸欣翻了一下，卻發現小時候愛吃的鐵板蛋沒有了。（翻攝自IG）林逸欣翻了一下，卻發現小時候愛吃的鐵板蛋沒有了。（翻攝自IG）

提到「貴族世家」牛排，林逸欣是真的去吃了，並分享影片，她談到：「那天路過一間新開不久的貴族世家，突然想到小時候爸爸媽媽常帶我們去，有特別的節日也會去那邊慶祝。一陣回憶湧上心頭，就決定去回味一下。」

林逸欣吃的很滿足。（翻攝自IG）林逸欣吃的很滿足。（翻攝自IG）

林逸欣大讚現在的牛排館裡食物更豐富，雖然自己不吃牛排，但小時候都會點豬排或是雞排，也愛吃裡面的三色豆，但這次去她意外發現，小時候最愛吃豬排裡面的鐵板蛋卻不見了，她還特別翻了一下盤裡，真的沒有那顆懷念的蛋，不免有點失落，但如同她說的，吃的是回憶，還是很滿足。

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