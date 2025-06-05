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前主播薛楷莉涉詐420萬 北院出庭喊冤「司法還我清白」

薛楷莉遭前男友指控詐騙420萬，今現身北院出庭。（翻攝自民視新聞）薛楷莉遭前男友指控詐騙420萬，今現身北院出庭。（翻攝自民視新聞）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前新聞主播薛楷莉遭邱姓前男友控告以「找幫派擺平糾紛」為由，涉嫌詐騙420萬元，被檢方依詐欺取財罪起訴，今（5）日首度開庭審理，她被媒體目擊快步走進北院。

被檢方依詐欺罪起訴，薛楷莉低調表示全案已交由律師處理，不方便多做回應，並感謝外界關心；面對鏡頭，薛楷莉僅說：「相信司法會還我清白。」

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指控薛楷莉詐欺的邱男，據傳為某建築事務所的董事，大薛楷莉一輪，2人曾是男女朋友關係，薛楷莉曾在受訪喊冤，指自己才是真正受害者，不僅被對方騙財騙色，甚至在不知情的情況下成為「小三」，事後才發現男方早有家庭。

薛楷莉曾是TVBS新聞主播，離開媒體圈赴美轉職，目前為加護病房護理師；2002年，她擔任TVBS-N主播小有名氣，卻爆出被旅居日本畫家姚旭燈指控，在1小時內大刷日本企業家德原榮玉信用卡，買下價值逾百萬元名錶，還拿現款10萬日幣（約2萬元台幣），德原榮玉覺得自己被敲詐，事情才爆出，引發轟動全台的「削凱子事件」。

薛楷莉（右）與前夫顏冠得2013年5月協議離婚。（資料照）薛楷莉（右）與前夫顏冠得2013年5月協議離婚。（資料照）

因為這事件，薛楷莉主播名聲大受影響，過沒多久，她又爆出美國學位造假，TVBS最後批准她的辭呈。

2004年，薛楷莉與時任TVBS社會線記者顏冠得結婚，婚後生下一女，2013年5月2人協議離婚，但她控顏冠得對女兒家暴且有婚外情，2015年1月士林地方法院裁定，薛楷莉獲女兒監護權。

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