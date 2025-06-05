史詩完結就此改變！《魔法壞女巫：第二部》預告磅礡登場

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕影史最成功的百老匯音樂劇改編電影《魔法壞女巫》即將在續集《魔法壞女巫：第二部》中迎來震撼人心及感人肺腑的史詩般精彩結局，預告今（5）日正式登場，講述自從辛西婭艾利沃飾演的「艾法芭」與亞莉安娜飾演的「格琳達」分道揚鑣、形同陌路之後，各自承受她們做出的抉擇所帶來的後果。

亞莉安娜（左）和辛西婭艾利沃一同回歸《魔法壞女巫：第二部》。（UIP提供）

故事描述被冠上「西方壞女巫」惡名的艾法芭遭到放逐後，隱居在奧茲國樹林深處，但是卻仍然為被噤聲的動物爭取自由而奮鬥，並且迫切地想要揭露她所知道關於奥茲國大巫師的真相。

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辛西婭艾利沃飾演的「艾法芭」在《魔法壞女巫：第二部》，迫切地想要揭露關於奥茲國大巫師的真相。（UIP提供）

與此同時，格琳達已經成為奧茲國光鮮亮麗的良善象徵，她住在翡翠城皇宮中，享受她的響亮名聲和超高人氣所帶來的明星光環與特權。在莫里貝爾夫人的安排下，格琳達成為奧茲國人民眼中充滿粉紅泡泡的安撫力量，並且讓他們相信奧茲國在大巫師的統治之下一切都很好。

亞莉安娜飾演的「格琳達」在《魔法壞女巫：第二部》，已成為奧茲國光鮮亮麗的良善象徵。（UIP提供）

當格琳達的明星光環越來越閃亮，她也準備和費耶羅王子舉行一場盛大的婚禮，但是她卻一直受到她和艾法芭分開後的陰影所糾纏。她試圖促成艾法芭與大巫師之間的和解，然而她所有的努力都以失敗告終，使得艾法芭和格琳達的關係越來越疏遠。她們的關係決裂所造成的影響，將徹底改變博克與費耶羅的命運，也將威脅到艾法芭的妹妹涅莎蘿絲的安危，而一名來自堪薩斯州的少女也將闖入奧茲國，徹底翻轉他們的世界。

《魔法壞女巫：第二部》海報及預告曝光。（UIP提供）

當一群憤怒的民眾揭竿而起，打算對抗西方壞女巫，格琳達和艾法芭就必須最後一次攜手合作。當她們的友情成為改變她們未來的關鍵，她們就必須以真心誠意和無比的同理心真正了解彼此，並且改變自己，也讓整個奧茲國變得更美好。

主要演員全數回歸這部備受矚目的續集，包括奧斯卡影后楊紫瓊飾演希茲大學雍容華貴的校長莫里貝爾夫人、喬納森貝利飾演狂野不羈和無憂無慮的王子費耶羅、東尼獎入圍者伊森斯萊特飾演樂於助人的小矮人學生博克、瑪麗莎博德飾演艾法芭最喜愛的妹妹涅莎蘿絲，以及傳奇演員和流行文化象徵人物傑夫高布倫飾演傳奇的奧茲國大巫師。《魔法壞女巫：第二部》將於11月21日在台上映。

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