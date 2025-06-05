大霈抓包男友摟女開房崩潰 超帥調酒師褲襠慘遭殃

〔記者李紹綾／台北報導〕「大霈」李霈瑜在MyVideo調酒職人劇《喝酒吧！笨蛋》飾演的社畜「小曼」迎來低潮，不僅在職場上被主管嚴藝文罵得狗血淋頭，下班後還得拖著疲憊身軀到酒吧繼續加班，更慘的是她最信任的男友梁正群竟然出軌，親眼撞見他摟著其他女生走出飯店。情緒潰堤的她，在酒吧借酒澆愁，不慎醉吐在調酒師莫子儀的褲襠上，成為全劇最爆笑又心酸的一幕。李霈瑜形容：「這個角色雖然很苦但也很真實，誰沒在職場、愛情裡跌過跤？」

莫子儀（左）在《喝酒吧！笨蛋》為李霈瑜慶生，竟被吐滿褲襠。（逆光電影提供）

劇中莫子儀飾演的酒吧靈魂人物「阿榮」，得知李霈瑜生日卻遭遇這麼多磨難，溫暖為她調一杯「提拉米蘇調酒」慶生，未料她醉倒失控，還直接嘔吐在莫子儀褲襠，讓場面既尷尬又好笑。談及這段「經典嘔吐戲」，李霈瑜自曝現實中也有吐錯地方的尷尬經驗：「有一次搭計程車，因為暈車，頭伸出車窗想吐，結果大風吹回來，除了車上，自己臉上也是，滿臉都是蛋花湯（指嘔吐物）！」她形容這個嘔吐經驗永生難忘，因為超級慘。

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李霈瑜（右）在《喝酒吧！笨蛋》抓包男友梁正群（左）出軌鐵證。（逆光電影提供）

《喝酒吧！笨蛋》以都市酒吧為背景，透過每一位上門喝酒的角色，揭開當代人在關係、工作與人生轉彎處的掙扎與脆弱。李霈瑜的角色「小曼」，像極了無數現代上班族的縮影，被KPI壓得喘不過氣，還要撐起情感關係的平衡，但在這座酒吧裡，她漸漸學會放下外界的眼光，重新思考「改變」的可能性。李霈瑜也跨刀獻聲，演唱戲劇片尾曲《再找回你的夢想》，這首歌由她與導演樓一安共同改寫歌詞，唱出在愛情與生活裡跌跌撞撞後，重新找回自己的心聲。

莫子儀（右）在《喝酒吧！笨蛋》得知李霈瑜（左）生日，溫暖為她調一杯「提拉米蘇調酒」慶生。（逆光電影提供）

微醺愛情輕喜劇《喝酒吧！笨蛋》由文化內容策進院、高雄人、台灣大哥大MyVideo、內容物數位電影製作有限公司、 逆光電影股份有限公司、有享娛樂股份有限公司聯合出品，每週五台灣大哥大MyVideo首播。

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