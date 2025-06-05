莫彩曦將動重大手術 拋家出走突喊：台灣我愛你

莫彩曦透露自己即將接受重大手術。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕擁有百萬訂閱的美籍YouTuber莫彩曦Hailey與台裔丈夫李曉龍Adam，多年來持續透過影像記錄在地文化與日常。近日莫彩曦透露，自己即將接受重大手術，術前特地飛來台灣展開一趟獨自旅行，4日她於社群分享旅程尾聲的心情，深情告白：「台灣我愛你」。

莫彩曦術前特地來台獨旅。（翻攝自臉書）

這趟說走就走的療癒之旅，對莫彩曦而言意義非凡。她細數在台灣所體會到的一切，包括街頭巷尾的美食、溫暖的人情互動，乃至意外發現的風景秘境，點滴都成為她面對未來挑戰的心靈養分。她感性表示，這段記憶「會陪我走過接下來的大手術，直到我們一家三口再次一起回台灣。」

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除了向台灣道謝，莫彩曦也特別提及丈夫在背後默默支持的角色。因為有「神隊友」Adam獨自照顧兒子Boba，她才能安心完成這趟充滿意義的獨旅，「而且我真的每一秒都用全心全意喜歡。」貼文曝光後，引起台灣粉絲熱烈回應，紛紛留言打氣。

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