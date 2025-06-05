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80歲母親癌逝 張震感慨生命稍縱即逝「陪伴永遠不夠」

張震14歲開啟表演興趣、38歲堅定熱愛演戲。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）張震14歲開啟表演興趣、38歲堅定熱愛演戲。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕金馬影帝張震擔任《ELLE》6月號封面之星，談到2月癌逝的80歲母親趙欣然，他言語間流露出幾許惆悵感傷，「就算花了很多時間陪她，但總覺得陪伴永遠還是不夠。」這樣的缺憾，讓他更加明白，生命中許多時刻稍縱即逝，必須用心珍惜生命中的每一刻，感謝自身所擁有的每一個機會。

張震2021年以電影《緝魂》奪下金馬獎影帝，儘管他一直都喜歡自己作為演員的狀態，卻稱「演員的成就感並不高」，他覺得演到一個位置，有時候只是某一場戲自己演得很過癮，如果導演保留下來剪進片子裡，有被觀眾看到這顆鏡頭很喜歡，那就很開心，「我覺得最重要的是自己演得很爽的點，能演到自己滿意，要會肯定自己，但不能太自滿。我會用一種阿Q式的精神勝利法自我鼓勵，讓自己保持一種平衡。」

張震14歲開啟表演興趣、38歲堅定熱愛演戲。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）張震14歲開啟表演興趣、38歲堅定熱愛演戲。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

張震14歲開啟表演興趣、38歲堅定熱愛演戲。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）張震14歲開啟表演興趣、38歲堅定熱愛演戲。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

張震認為，演員不能對自己太苛刻，「並非每時每刻都需要求完美，該努力時努力，工作上的要求有時也要退一步來看。」加上他很喜歡看不同類型的戲，看不一樣演員的表演，「無論是主角還是臨時演員，只要站在鏡頭前，都有自我投入的努力。每個人表演方式也因為人生歷練而不同，被看到的地方也會不一樣，都有其存在必要。」他每次都會在演出中尋求突破，「演員的工作本來就比較被動，容易被定型，就會想打破外界的既定印象。」直言被定型也不是壞事，但在不同角色中，還是希望有所突破，盡量接觸較多元特別的題材，演出不同背景的角色，不設限自我。

張震出道超過30年，曾考慮做一些別的嘗試，但想來想去「大概也只能做演員了吧！」只是他其實並未設限這是一輩子的工作，「我希望能在不同的年紀再回到表演裡，那時表現出來的深度一定會不同。」他相信成為好演員最重要的關鍵，是自我的修養，「演員要做的事很多，像我父親也是演員，他就非常自律，每天固定運動、規劃好自己該做的事情。」笑言自己是比較自由的人，雖沒那麼自律，但會保持初衷，對表演認真以待，用專注的態度對待每次的演出，這也是張震一直以來珍視的性格特質。

張震14歲開啟表演興趣、38歲堅定熱愛演戲。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）張震14歲開啟表演興趣、38歲堅定熱愛演戲。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

張震14歲開啟表演興趣、38歲堅定熱愛演戲。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）張震14歲開啟表演興趣、38歲堅定熱愛演戲。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

張震從小的志願並非要成為演員，剛升上中學時，因為課業成績壓力大，對於演戲並不感興趣，而是在演員父親張國柱的建議下，嘗試拍電影《牯嶺街少年殺人事件》。拍著拍著，一年過去了，那時他雖年少14歲，卻因這次經驗，第一次感覺到演戲很過癮，「有一兩場戲讓我印象很深，當時感覺現實與表演還分不太清楚，情感的流露非常真實，所以不用演就很自然的發生。」這讓他體會到與當時表演老師所教的內容相近，才體驗到表演的魔力。

只是跟真正愛上演戲，又隔了滿久的時間。張震自覺前20年拍戲都一直在學習摸索，「因為我不是科班出身，總覺得自己不夠強，和許多前輩有技巧、有態度的演繹相比下欠缺很多。」但近10年間，生活裡種種經驗累積下，逐漸填補了他，「經歷過生離死別與情感變化，幫助我更能理解和掌握不同的角色、融入表演中，進而比較可以駕馭我的演戲方式。」

張震坦言，直到最近幾年才找到自在的表演狀態，「以前我在拍攝現場總是會緊張，需要很努力去撐起角色，只不過這樣的表演有時會太過飽滿，或稍微做作、尖銳，與自己的個性差滿多的。後來發現我愈是鬆弛、舒適地去演出，其實是能越快調整情緒，表現的效果也比較好。」這是他在這3、4年產生自信後，覺得自己最大的心態轉變，「我想要更從容自如地去面對表演這件事，降低工作感，專注於當天該完成的演出，好好享受表演當下。」

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