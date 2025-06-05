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娛樂 電視

小優遭吳宗憲解約轉行YTR！愛雅曝私下互動洩心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕小優日前遭藝人玥熹、宋羽葤等人指控大嘴巴愛造謠，遭老闆吳宗憲解約，事後延伸不少風波，即使她發聲道歉依然止血無效，如今她轉攻YT圈當YouTuber另闢戰場。昔日同為《大學生了沒》班底的愛雅今（5）日出席公益活動，被問及小優近況她也吐露心聲。

愛雅擔任白斑症治療公益大使。（記者胡舜翔攝）愛雅擔任白斑症治療公益大使。（記者胡舜翔攝）

愛雅與小優過去同在《大學生》擔任班底，她形容與小優是戰友，一起奮鬥過的情誼是不可抹殺的，不過這5、6年間兩人聯繫較少，已經很久沒聯絡，小優當時陷大嘴巴風波，愛雅不想多八卦，僅傳訊息鼓勵對方加油，認為各自人生風雨要自己面對，「我覺得小優個性是直爽的人，年輕時說直爽可以被解讀正面，不過人到一定年紀，『直爽』有時會有不同解讀。」也說兩人是同輩，覺得沒有資格多去評斷，得知她現在經營YT，也替她開心。

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小優。（資料照，記者陳奕全攝）小優。（資料照，記者陳奕全攝）

愛雅近年除了在演藝圈耕耘外，料理包副業也做得有聲有色，聊到副業規劃，她目前穩定台灣市場，目標明年賣到海外，希望讓更多人吃到家鄉味，被問到營收，她表示：「我現在沒賺很多，（料理包）成本高，毛利沒很好，希望能先穩定有利潤，不能做一包賠一包。」

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