林又立韓國行險被當毒販 遭海關搜出「白粉」驚險過程曝

林又立近日帶媽媽去韓國玩。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕名模林又立擁有亮麗外型及高挑身材，不時會在社群分享生活的她，日前透露自己近日帶媽媽去韓國玩，沒想到卻在當地機場「差點被誤會成毒販」，引起網友熱議。

相關新聞：（影）50歲林志玲真實狀態超驚人 楊冪不給拍反應曝光惹議

請繼續往下閱讀...

林又立日前發文表示，自己和母親一到韓國仁川機場準備要領取行李時，卻發現媽媽的行李箱被鎖上一個巨大的海關鎖，接著4名海關人員在她們的面前搜查行李，「我跟我媽簡直嚇壞了，心想長這麼大沒遇過這種事，該不會被人陷害藏了什麼…」。

林又立與媽媽險被當成毒販。（翻攝自IG）

隨後，海關找出一包裝著白色粉末的透明夾鏈袋問「What’s this？」，現場氣氛頓時變得緊長，林媽媽也一度呆愣，所幸最後解釋清楚，「因為最近喉嚨癢癢的很怕得新冠，所以是她晚上睡前用來漱口的鹽巴！」貼文曝光後，掀起不少網友笑翻，「還好是虛驚一場」、「那海關是什麼反應？」、「原本看著看著都緊張起來，最後原來是鹽巴」。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

在 Instagram 查看這則貼文 林又立 Yuli Lin（@itsyulili）分享的貼文

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法