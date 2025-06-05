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林又立韓國行險被當毒販 遭海關搜出「白粉」驚險過程曝

林又立近日帶媽媽去韓國玩。（翻攝自IG）林又立近日帶媽媽去韓國玩。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕名模林又立擁有亮麗外型及高挑身材，不時會在社群分享生活的她，日前透露自己近日帶媽媽去韓國玩，沒想到卻在當地機場「差點被誤會成毒販」，引起網友熱議。

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林又立日前發文表示，自己和母親一到韓國仁川機場準備要領取行李時，卻發現媽媽的行李箱被鎖上一個巨大的海關鎖，接著4名海關人員在她們的面前搜查行李，「我跟我媽簡直嚇壞了，心想長這麼大沒遇過這種事，該不會被人陷害藏了什麼…」。

林又立與媽媽險被當成毒販。（翻攝自IG）林又立與媽媽險被當成毒販。（翻攝自IG）

隨後，海關找出一包裝著白色粉末的透明夾鏈袋問「What’s this？」，現場氣氛頓時變得緊長，林媽媽也一度呆愣，所幸最後解釋清楚，「因為最近喉嚨癢癢的很怕得新冠，所以是她晚上睡前用來漱口的鹽巴！」貼文曝光後，掀起不少網友笑翻，「還好是虛驚一場」、「那海關是什麼反應？」、「原本看著看著都緊張起來，最後原來是鹽巴」。

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