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娛樂 最新消息

呂秋遠為何時序錯置？生母曝律師界「1習慣」：為爭取最大利益

〔記者侯家瑜／台北報導〕律師呂秋遠私生子風波延燒多時，生母林沄蓁今一早發文「The end」幫此事件下總結，並逐點回應大家的疑惑。談到關於呂秋遠日前的毀滅性文章，她說律師有個習慣，就是會為了爭取當事人最大利益，而在殘缺片段的證據中拼湊事實。

呂秋遠私生子風波延燒多時。（資料照，記者王文麟攝）呂秋遠私生子風波延燒多時。（資料照，記者王文麟攝）

林沄蓁認為呂秋遠在此事中時序錯置，「律師有個習慣，遇到當事人證據資料不足時，為了爭取當事人最大利益，還是會盡其所能在殘缺片段的證據中拼湊事實，把當事人要說的故事呈現給法官看，這是一個稱職的律師無誤。但在拼湊事實前，不要忘記律師法規定：律師應本於自律自治之精神，誠正信實執行職務。說白一點，可以用自己角度解釋證據，但不建議說謊。對話截圖大家都有，擷取自己有利的，很容易被發現連基本誠信都沒有。」

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而連載十篇小說的原因，是林沄蓁希望真相被看見，她說：「連自己的親生骨肉都給不出一絲關心的人，卻利用一個已經逝去的孩子來塑造暖男形象？這部小說不是愛情故事，而是一個警示錄，權勢不對等的警示錄，人設崩塌的警示錄。」

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