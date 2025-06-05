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娛樂 最新消息

鄭欣宜黃袍加身傳強勢復出 有老爸鄭少秋大俠風範

鄭欣宜近期被港媒爆料即將強勢復出。（香港星島日報）鄭欣宜近期被港媒爆料即將強勢復出。（香港星島日報）

〔記者林南谷／台北報導〕神隱2年的港星鄭欣宜近日屢傳復出，有指她將推新歌，連日來也被不少人在街頭巧遇，她幾乎來者不拒與粉絲合照，而且全程展露燦爛笑容，狀態比以前還要好。

鄭欣宜上個月30日歡度38歲生日，與髮型師好友Benjamin、許廷鏗、鄧小巧和藍奕邦慶祝生日後，飛到北京和上海旅遊，多次被網友野生捕獲，粉絲激動說：「黃袍加身的鄭欣宜儼然像是皇帝出巡與同行朋友拍照，沿路更深受民眾歡迎。」

她父母鄭少秋（右）、已故沈殿霞（左）在香港娛樂圈都是大人物。（香港星島日報）她父母鄭少秋（右）、已故沈殿霞（左）在香港娛樂圈都是大人物。（香港星島日報）

日前有網友在北京長城偶遇鄭欣宜，當天她穿古代皇帝的黃色龍袍和戴上帽子，不少人曬出與「皇帝」鄭欣宜合照留言：「在北京碰到鄭欣宜了，人很nice，很有禮貌，跟每個人都很熱情友好的打招呼，爬慕田峪長城碰到的。」誇她有老爸鄭少秋當年飾演楚留香的大俠風範。

接著又有人說：「今天自家漢服館開業，直接被香港巨星女兒炸場了，鄭少秋&沈殿霞的寶貝女兒——鄭欣宜空降我們漢服館當一日『國風體驗官』，大明星欣宜姐姐超親和。」

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