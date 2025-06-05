呂秋遠私生子生母停戰！親吐「找上作家H」背後原因

〔記者侯家瑜／台北報導〕律師呂秋遠私生子風波延燒好一陣子，他日前率先公開對話紀錄，稱生母林沄蓁多次示愛追求，不過女方隨後將完整對話公諸於眾，並透過作家H開直播說明一切，此事引發討論外也牽扯到林智群律師等人。而林沄蓁今一早也發文幫此事件下結論，也點出當初會找H開直播的原因。

呂秋遠私生子風波延燒好一陣子。（資料照，記者王文麟攝）

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林沄蓁逐點回應大家的疑惑，被問到為什麼要找作家H？她說對方點出了網紅律師（呂秋遠）在毀滅性文章中的貓膩，「他說了生母來不及說的話，所以生母發了訊息給作家。」

至於當初去找呂秋遠，是否是為了想當老闆娘？林沄蓁說：「當網紅律師以『讓你接下事務所』為誘惑，逼迫生母墮胎，生母回答『我從來沒有想要你的事務所』，所以誰是老闆娘根本不是重點，生母根本不要事務所。」

作家H。（資料照）

林沄蓁最後有感而發說：「當一個下屬與上司進入了一段權勢不對等的不倫關係，下屬以為得到了愛情，其實是給出去了最珍貴的自由意志。因為在這段不倫中，下屬的工作會隨時因感情而遭受衝擊，失去的是話語權、選擇權、退出權以及情感自由。」最後也寫上「The end」，表示故事結束。

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