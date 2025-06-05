百萬網紅疑出軌女星劉玳妍 首回應不倫戀「成功了」

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前天氣女孩（Weather Girls）成員「ICE艾絲」劉玳妍近日被老公葉澤毅踢爆不倫戀，對象是百萬靈療網紅阿卡莎納（Master Sri Akarshana），兩人不僅趁在國外上課期間發生「3夜情」，還私下傳露骨訊息，導致兩人婚姻破碎。對此，阿卡莎納在限動發文回應。

女星劉玳妍被老公葉澤毅踢爆，不倫靈療網紅阿卡莎納（右）。（翻攝自IG）

葉澤毅昨（4日）在社群發文控訴劉玳妍出軌，並曬出她與阿卡莎納的聊天紀錄，可見內容相當曖昧露骨，不僅互相傳送自拍照，還會鹹濕調情。他也公開家中的監視器畫面，只見劉玳妍跟阿卡莎納視訊後，獻上飛吻和告白，成為偷吃鐵證。

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針對爆料，劉玳妍目前尚未回應。不過，阿卡莎納卻在IG限時動態公開發聲，自虧是「顯化大師」，還稱「昨天說我要上娛樂媒體，不到12個小時就成功了」並附上一個哭笑不得的表情符號。

阿卡莎納回應不倫戀新聞。（翻攝自IG）

此外，阿卡莎納發文提到，「當你過得好的時候，大家都想當你的朋友；當你遇到困難時，才看得出誰才是真正朋友。記得要把這些真正的朋友放在心上，特別是在你重新站起來的路上」疑似藉此吐露心情。

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