薔薔社群一片空白 網友湧入臉書關心兼吐苦水

薔薔在臉書上透露自己的Ig和thread登入就完全空白不能操作，網友提供許多找回帳號的方法。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者王靖惟／台北報導〕直率女藝人薔薔林嘉凌近年活躍於各大電視節目、代言，就連YouTube頻道也經營得有聲有色，最近更推出的Podcast節目《薔栗膠》受到大家喜愛。昨日她突然在臉書上透露自己的Ig和thread登入就完全空白不能操作，無法使用已經一個星期了，相當困擾，網友也提供許多方式找回帳號，更有許多苦主浮出水面，表示「我也是」!

薔薔昨日發文詢問廣大網友「大家最近也有碰到這種問題嗎？」他表示「我的Ig和thread 登入就完全空白不能操作」，「什麼網站流傳方式都試過千萬遍了一樣沒效」由於不能操作也無法回復，因此麻煩大家有事請聯繫福利文創工作室經紀人，同時薔薔也說「我也很沮喪」

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薔薔在臉書上透露自己的Ig和thread登入就完全空白不能操作。（圖擷取自林嘉凌 薔薔Maze臉書）

薔薔在臉書上透露自己的Ig和thread登入就完全空白不能操作。（圖擷取自林嘉凌 薔薔Maze臉書）

貼文發出後，不少人紛紛留言自己也是其中的苦主之一，「我也是，已經五天了」不少網友提供解決方法「後來用電腦版打開登錄ig，再關起來就好了。」「會不會是vpn的關係？關掉vpn就好了」也有人提醒薔薔應該是被盜用了趕快換密碼！，還有網友說「你要買藍勾勾去裡面找真人客服吵架，藍狗狗（勾勾）唯一只有這功能好用」，但同時有網友表示「買了meta藍勾勾，聯繫客服也還沒解開」

一票苦主被釣出，都在薔薔的臉書留言大吐苦水，無論是哪種社群都有類似災情，留言區儼然變成社群難解問題技術探討大會。

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