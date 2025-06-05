北影「神秘場」揭曉！劉若英隔13年搭薛仕凌譜姐弟戀

劉若英（左）、薛仕凌合作新片《我們意外的勇氣》，共譜動人姐弟戀。（台北電影節提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕「奶茶」劉若英執導台劇《忘了我記得》近來掀粉絲熱議，今（5）台北電影節公布由她和薛仕凌主演的感人新片《我們意外的勇氣》將作為「神秘場」放映，年齡差12歲的兩人共譜姐弟戀，邀觀眾走進深刻動人的情感旅程。

《我們意外的勇氣》由導演游紹翔執導，資深製片人葉如芬、五月天阿信聯手監製，改編自導演自身經歷，以溫柔細膩筆觸描繪生命中的愛與轉折。

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電影講述年齡差12歲的演藝經紀人樂芙與廣告導演柏恩，因姐弟戀的年齡差距與樂芙過往成長傷痕，使兩人始終無法對未來作出承諾；樂芙45歲生日當天迎來事業高峰，卻也因「突發意外」，與柏恩一同面對未知的選擇與挑戰。

劉若英暌違13年，再度擔綱電影長片女主角，直呼是美麗的意外，需要很多的勇氣，如今把自己當新人；薛仕凌近年深耕影劇圈，成績亮眼，此次他將精彩演繹在愛情與責任間掙扎的創作者，備受影迷期待。

北影神秘場《我們意外的勇氣》將於6月25日晚上7點於中山堂世界首映，該場票券於6月8日在OPENTIX兩廳院文化生活同步開賣，詳情可關注台北電影節官方社群、臉書、IG。

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