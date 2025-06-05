晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

北影「神秘場」揭曉！劉若英隔13年搭薛仕凌譜姐弟戀

劉若英（左）、薛仕凌合作新片《我們意外的勇氣》，共譜動人姐弟戀。（台北電影節提供）劉若英（左）、薛仕凌合作新片《我們意外的勇氣》，共譜動人姐弟戀。（台北電影節提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕「奶茶」劉若英執導台劇《忘了我記得》近來掀粉絲熱議，今（5）台北電影節公布由她和薛仕凌主演的感人新片《我們意外的勇氣》將作為「神秘場」放映，年齡差12歲的兩人共譜姐弟戀，邀觀眾走進深刻動人的情感旅程。

《我們意外的勇氣》由導演游紹翔執導，資深製片人葉如芬、五月天阿信聯手監製，改編自導演自身經歷，以溫柔細膩筆觸描繪生命中的愛與轉折。

電影講述年齡差12歲的演藝經紀人樂芙與廣告導演柏恩，因姐弟戀的年齡差距與樂芙過往成長傷痕，使兩人始終無法對未來作出承諾；樂芙45歲生日當天迎來事業高峰，卻也因「突發意外」，與柏恩一同面對未知的選擇與挑戰。

劉若英暌違13年，再度擔綱電影長片女主角，直呼是美麗的意外，需要很多的勇氣，如今把自己當新人；薛仕凌近年深耕影劇圈，成績亮眼，此次他將精彩演繹在愛情與責任間掙扎的創作者，備受影迷期待。

北影神秘場《我們意外的勇氣》將於6月25日晚上7點於中山堂世界首映，該場票券於6月8日在OPENTIX兩廳院文化生活同步開賣，詳情可關注台北電影節官方社群、臉書、IG。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中