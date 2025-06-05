台人新加坡開早餐店「驚人房租曝」 籃籃火爆嗆奧客驚呆老闆

〔記者林欣穎／台北報導〕黃鐙輝、籃籃主持公視台語台旅遊實境節目《行！鬥陣出國去！》帶著嘉賓林俊逸、啦啦隊女孩若潼，以及台語顧問陳豐惠前往被譽為「獅城」的新加坡，拜訪旅居當地、經營台式早餐店的台灣人小紅。

小紅（左起）、黃鐙輝、籃籃、林俊逸、若潼新加坡走透透。（公視台語台提供）

沒想到籃籃竟與林俊逸在早餐店爆發衝突，氣氛緊張，小紅只好臨時當起和事佬。眾人也挑戰聖淘沙17層樓高的高空彈跳與15層樓巨型鞦韆，從歡笑、美食到驚嚇與淚水，全程亮點滿滿。

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眾人來到當地台灣人經營的早餐店，老闆娘小紅曾是舞者，10多年前為了新加坡男友飛到當地生活，2年多前受到疫情影響無法回台，她便將危機化為轉機，自己從零開始學起，在新加坡開設早餐店。傳統又經典的台式早餐，黃鐙輝一吃鍋燒意麵就停不下來，林俊逸則感性表示：「這是我學生時代的味道。」台味滿滿的早點勾起滿滿回憶，也為旅程開啟濃濃人情味。

籃籃（左起）、林俊逸與職人一起挑戰體驗15樓巨型鞦韆。（公視台語台提供）

談到經營的難處，小紅坦言在高消費的新加坡做生意的確困難，尤其她的店面開在百貨公司，每月光房租就高達10多萬台幣，遇到的奧客更是五花八門。黃鐙輝、籃籃、林俊逸、若潼4人也即興演出，模擬「奧客劇場」，林俊逸化身奧客刁民、籃籃演店員，沒想到雙方火氣真的上來，籃籃大聲怒喊：「你是在兇什麼啦！奇怪耶！」場面一度劍拔弩張，小紅只好緊急「和事佬」救火，笑翻眾人。

聖淘沙景點西樂索沙灘擁有全球知名的極限設施──15層樓高的巨型鞦韆與17層高的高空彈跳。原想鼓勵大家「突破心魔」的黃鐙輝，一聽尖叫聲瞬間變臉，開始以「已經邁入40歲」、「筋骨不好」等理由逃避；其他4人得知真的要挑戰時，也紛紛不願面對現實。負責挑戰巨型鞦韆的林俊逸患有懼高症，他臉色凝重的要大家別跟他說話，若潼則緊張到控制不住情緒的在鏡頭前落淚，整組人馬幾乎全線崩潰。籃籃、黃鐙輝見狀馬上義氣相挺，表示願意代替挑戰。

籃籃樂當觀光客。（公視台語台提供）

身為主持人的黃鐙輝、籃籃最終義氣出戰高空彈跳，籃籃在上場前收起笑容，慌張到落淚，令人心疼；黃鐙輝錄音給三個小孩，「爸爸為了賺錢給你們讀書，希望你們好好做人，做一個對社會有用的人，爸爸要跳下去了，爸爸永遠都愛你們」，他在著裝設備時更是開始胡言亂語，甚至開始「交代後事」，感謝家人，逗笑大家也讓現場瞬間眼淚失守，成為本集最催淚名場面。

黃鐙輝挑戰高空彈跳。（公視台語台提供）

旅程尾聲一行人造訪新加坡地標「魚尾獅」，可惜洽逢整修期間，無緣親眼目睹。籃籃提議模仿奢華、屋頂上有船型空中花園的著名地標「金沙酒店」拍照，黃鐙輝、林俊逸、若潼好不容易舉起籃籃，結果站在中間的黃鐙輝卻整張臉消失在鏡頭前，即便他驚慌的連喊多次「沒有我的臉耶」、「我頭放錯邊了啦」、「沒人知道是我啦」，其他人都沉浸於拍照的喜悅中，讓他慘成工具人，現場再度以笑聲收尾。

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