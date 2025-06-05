才認偷吃友人老公道歉 饅頭媽被爆「再當小三」

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「饅頭媽」擁有亮麗外型及傲人身材，經營網拍，時常在社群分享育兒生活，去年才為介入友人婚姻道歉，坦承身為單親媽媽的她，因為獨自扶養孩子感到孤獨，才做出錯誤的選擇。沒想到近日再被爆出與已有正牌女友的男性交往，小三疑雲再度掀起討論。

饅頭媽被爆再當小三。（翻攝自IG）

饅頭媽3日開直播帶貨時，直播間就出現留言質疑，「怎麼感覺妳男友是跟別人同款的？」、「是不是又是別人的男友？」瞬間引起不少網友截圖討論，隨後有知情人士爆料，男方有一位交往將近3年、長期同居的正牌女友。

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男方的正牌女友也在4日首度發聲，表示自己一路陪伴男方從創業到開設精品店，沒想到男方卻背叛她的信任與體諒，透露男方當初為了拓展資源及人脈才找上饅頭媽，但兩人卻越來越親密，甚至後來連續3個星期不回家，長時間不接電話，她發現男友不僅幫饅頭媽慶生，還一起過夜與出遠門旅遊，她氣炸痛批：「我一直忍氣吞聲，是當我白X嗎？」

而在4日深夜，正牌女友再度發文，強調這起事件與饅頭媽無關，表示饅頭媽並不知道男方已有女友，自己從頭到尾都只針對男方，「今天的風波我剛已得知饅頭媽是不知情的狀況，她不知道男方是有女友的。所以此事饅頭媽不知情，底下的留言我也不再做任何回應了，總之是男方的問題。」而截至目前為止，饅頭媽仍未對捲入小三風波一事做出回應。

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