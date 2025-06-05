晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

韓星惡鄰3案例驚見大咖女神 「設狗柵欄、找朋友玩」超擾民

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕演藝圈名人作為公眾人物，言行應對大眾負責，近來台灣明星包括郭書瑤、羅志祥、蔡郁璇等人皆遭社區鄰居埋怨控訴，韓國方面也有案例；包括近來傳出新戀情的《巴黎戀人》男星李東健，甚至女神徐睿知一家都被爆過是「惡鄰居」。

李東健（左起）、徐睿知、金景南都曾因各自原因遭鄰居投訴。（翻攝自X，合成圖）李東健（左起）、徐睿知、金景南都曾因各自原因遭鄰居投訴。（翻攝自X，合成圖）

李東健離婚5年，目前在濟州島圓夢成為咖啡廳老闆，靠著遊客、鄰居幫忙讓生意興隆，不過他在裝修咖啡廳期間，被爆出裝修噪音引發鄰居不滿，引發網友關注。

韓國網友曾在社群抱怨，李東健咖啡廳到晚上11點都在施工，導致自己和家中毛小孩都睡不好，異常辛苦，甚至還指出李東健擅自使用他的停車位，讓人印象不佳。

另一名鄰近李東健咖啡店的老闆也發聲，「施工到深夜也沒在管別人困擾，基本禮貌都沒有」，直言雖然李東健身為名人，帶旺商圈活絡氣氛，但比起能賺錢，更厭煩沒禮貌的人。

至於韓劇《雖然是精神病但沒關係》女主角徐睿知2021年爆出公主病、對男友控制欲強，沒想到還被爆和父母住在同棟住宅，為了停車、佔用公共領域問題和鄰居吵過架，徐睿知父母還在公共領域樓梯間設置狗柵欄，讓人不堪其擾。

另外，《The King：永遠的君主》男星金景南也被爆料過，幾乎每週兩至三天都有朋友來家中玩到凌晨，爆料人還直接找上門，要求對方「小聲一點」，逼得事後金景南認錯致歉。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中