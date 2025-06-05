韓星惡鄰3案例驚見大咖女神 「設狗柵欄、找朋友玩」超擾民

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕演藝圈名人作為公眾人物，言行應對大眾負責，近來台灣明星包括郭書瑤、羅志祥、蔡郁璇等人皆遭社區鄰居埋怨控訴，韓國方面也有案例；包括近來傳出新戀情的《巴黎戀人》男星李東健，甚至女神徐睿知一家都被爆過是「惡鄰居」。

李東健（左起）、徐睿知、金景南都曾因各自原因遭鄰居投訴。（翻攝自X，合成圖）

李東健離婚5年，目前在濟州島圓夢成為咖啡廳老闆，靠著遊客、鄰居幫忙讓生意興隆，不過他在裝修咖啡廳期間，被爆出裝修噪音引發鄰居不滿，引發網友關注。

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韓國網友曾在社群抱怨，李東健咖啡廳到晚上11點都在施工，導致自己和家中毛小孩都睡不好，異常辛苦，甚至還指出李東健擅自使用他的停車位，讓人印象不佳。

另一名鄰近李東健咖啡店的老闆也發聲，「施工到深夜也沒在管別人困擾，基本禮貌都沒有」，直言雖然李東健身為名人，帶旺商圈活絡氣氛，但比起能賺錢，更厭煩沒禮貌的人。

至於韓劇《雖然是精神病但沒關係》女主角徐睿知2021年爆出公主病、對男友控制欲強，沒想到還被爆和父母住在同棟住宅，為了停車、佔用公共領域問題和鄰居吵過架，徐睿知父母還在公共領域樓梯間設置狗柵欄，讓人不堪其擾。

另外，《The King：永遠的君主》男星金景南也被爆料過，幾乎每週兩至三天都有朋友來家中玩到凌晨，爆料人還直接找上門，要求對方「小聲一點」，逼得事後金景南認錯致歉。

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