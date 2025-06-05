前天氣女孩劉玳妍遭控出軌靈療網紅 「雙不倫」鹹濕對話曝光

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前天氣女孩（Weather Girls）成員「ICE艾絲」劉玳妍離婚前夫後，再婚高中同學葉澤毅，近期卻爆出不倫戀，她熱衷心靈成長課程，進而認識百萬靈療網紅阿卡莎納（Master Sri Akarshana），豈料，兩人雙雙出軌還發生「3夜情」，葉澤毅查看對話紀錄後驚覺這段不倫戀，讓他氣到提離婚。



前天氣女孩劉玳妍（右）被爆出軌百萬靈療網紅阿卡莎納。（翻攝自YouTube）

據《鏡週刊》報導，劉玳妍去年6月開始接觸心靈課程，結識阿卡莎納，還為此成立YouTube頻道「初醒靈魂聊學院」，今年3月初她帶著老公葉澤毅參加阿卡莎納在台大體育館舉辦的線下課程，事後便告知葉澤毅，要到杜拜去聽阿卡莎納的心靈課程，上完3周課程後，又稱要跟隨阿卡莎納到肯亞的孤兒院作公益，就這樣過了一個多月後才回台灣。

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不料，回到台灣後，劉玳妍告訴葉澤毅，已經不愛他了，表示自己看前世兩人是姊弟，所以對他的情感只是家人，不是愛情。葉澤毅則質疑，劉玳妍是否愛上別人，卻被否認。

前天氣女孩劉玳妍。（翻攝自臉書）

事後，葉澤毅發現，劉玳妍與阿卡莎納的訊息內容曖昧又鹹濕，兩人不僅在杜拜上課期間有「3夜情」關係，阿卡莎納還在劉玳妍煩惱如何向老公攤牌時，開玩笑說：「妳要先留下來懷孕啊！」

此外，劉玳妍經常無視老公和孩子，直接在家中跟阿卡莎納傳訊息或視訊，讓葉澤毅心死提出離婚，不過，目前手續還沒完成，兩人仍是法定夫妻；阿卡莎納本身有位小他10幾歲的老婆，所以兩人是在「雙重不倫」。

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