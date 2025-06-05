17歲百萬網紅遭狂粉槍殺身亡！最後影片竟成永別畫面

在TikTok擁有超過百萬粉絲的網紅莎娜・尤薩夫在家中遭一名男子開槍擊斃。（翻攝網路）

〔記者胡御柔／台北報導〕巴基斯坦伊斯蘭堡驚傳駭人命案，年僅17歲、在TikTok擁有超過百萬粉絲的少女網紅莎娜・尤薩夫（Sana Yousaf），日前在家中遭一名男子闖入開槍擊斃。據警方指出，該男子疑似長期透過網路追求莎娜未果，最終持槍犯案。

莎娜以分享穿搭、美妝與保養心得走紅，在TikTok原本擁有約50萬粉絲，命案發生後粉絲暴增至百萬。案發當天下午，她才剛上傳自己切蛋糕慶生的影片，沒想到竟成了人生最後畫面。影片下湧入大批粉絲留言哀悼並呼籲為她討回公道。

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據警方說明，22歲兇嫌來自旁遮普省，是一名下水道工人之子。案發當天，他在莎娜家外潛伏多時後強行闖入，朝她開了兩槍，臨走前還恐嚇莎娜的姑媽並奪走她的手機。警方形容手法極為「冷血殘酷」。

此案在全國引發強烈震撼與憤怒，警方動員大規模調查，調閱113段監視器畫面，最終成功在旁遮普省逮捕兇嫌，並尋回凶器與死者手機。

莎娜的父親哈桑在受訪時淚崩表示，莎娜是他唯一的女兒，「她非常勇敢，我們全家都聚在一起為莎娜舉行喪禮。」

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