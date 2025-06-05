晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

17歲百萬網紅遭狂粉槍殺身亡！最後影片竟成永別畫面

在TikTok擁有超過百萬粉絲的網紅莎娜・尤薩夫在家中遭一名男子開槍擊斃。（翻攝網路）在TikTok擁有超過百萬粉絲的網紅莎娜・尤薩夫在家中遭一名男子開槍擊斃。（翻攝網路）

〔記者胡御柔／台北報導〕巴基斯坦伊斯蘭堡驚傳駭人命案，年僅17歲、在TikTok擁有超過百萬粉絲的少女網紅莎娜・尤薩夫（Sana Yousaf），日前在家中遭一名男子闖入開槍擊斃。據警方指出，該男子疑似長期透過網路追求莎娜未果，最終持槍犯案。

莎娜以分享穿搭、美妝與保養心得走紅，在TikTok原本擁有約50萬粉絲，命案發生後粉絲暴增至百萬。案發當天下午，她才剛上傳自己切蛋糕慶生的影片，沒想到竟成了人生最後畫面。影片下湧入大批粉絲留言哀悼並呼籲為她討回公道。

據警方說明，22歲兇嫌來自旁遮普省，是一名下水道工人之子。案發當天，他在莎娜家外潛伏多時後強行闖入，朝她開了兩槍，臨走前還恐嚇莎娜的姑媽並奪走她的手機。警方形容手法極為「冷血殘酷」。

此案在全國引發強烈震撼與憤怒，警方動員大規模調查，調閱113段監視器畫面，最終成功在旁遮普省逮捕兇嫌，並尋回凶器與死者手機。

莎娜的父親哈桑在受訪時淚崩表示，莎娜是他唯一的女兒，「她非常勇敢，我們全家都聚在一起為莎娜舉行喪禮。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中