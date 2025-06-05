迪士尼真人版《星際寶貝》爆紅！史迪奇真實身分曝光

迪士尼近期推出的真人版《星際寶貝：史迪奇》。（翻攝自YouTube）

〔記者胡御柔／台北報導〕迪士尼近期推出的真人版《星際寶貝：史迪奇》掀起全球討論熱潮。預告片一上線便氣勢驚人，24小時內觀看次數飆升至迪士尼有史以來第二高的真人電影預告片，正式上映後更蟬聯北美雙週票房冠軍，魅力不容小覷！

但你知道嗎？這隻看似可愛的藍色小怪物，其實有不少「隱藏設定」和背景故事。以下為你整理出關於史迪奇的6大冷知識，粉絲必看！

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1. 真正身分不是狗，而是「藍色無尾熊」

電影中，史迪奇誤被當成流浪狗送進收容所，因此才與主角莉蘿相遇。但事實上，他是博士所創造的實驗體626號「藍色無尾熊」，根本不是狗！這個設定也成為故事的趣味起點。

2. 為了「擾亂銀河系」而誕生

史迪奇雖然外表呆萌，事實上是創造來擾亂銀河系，具備超強破壞力與戰鬥能力。初期他性格暴躁、不受控，但在認識莉蘿、了解「Ohana 就是家人」的意義後，才逐漸學會愛與包容，也讓他的個性產生重大轉變。

史迪奇認識莉蘿後逐漸學會愛與包容。（翻攝自微博）

3. 會變形，適應力超強

為了在地球生存，他會根據環境「調整外型與行為」，將自己偽裝成一隻藍色小狗，成功進入收容所並被莉蘿收養。他不僅體能強悍，連智商和環境適應力也極高。

4. 幾乎無敵，但怕水！

史迪奇在製造時被設定為防火、防彈、防撞擊，幾乎刀槍不入，但也有一個致命弱點超級怕水。由於分子密度過高，史迪奇一碰水就會快速下沉。不過在莉蘿的鼓勵下，他漸漸學會克服這項恐懼。

5. 最愛的故事書是《醜小鴨》在動畫中，莉蘿送給史迪奇一本《醜小鴨》的故事書。就像醜小鴨渴望歸屬與認同一樣，史迪奇也是一隻在浩瀚宇宙中找不到家的生物，而《醜小鴨》這個故事在某種程度上，療癒了牠的心。

6. 喜歡椰子蛋糕和咖啡

根據迪士尼官方設定，史迪奇的最愛不是一般寵物吃的飼料，而是椰子蛋糕和咖啡！動畫中甚至可以看到牠在睡前喝的不是牛奶，而是咖啡，完全是「外星大人口味」，十分可愛又特別。

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