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娛樂 最新消息

鄭運鵬帥兒德德遇對手 主播王淑麗愛子高顏值曝光

王淑麗2019年曾曬出與兒同框甜照，當時兒子雖稚嫩已是小帥哥，將上大學的他，昨被王淑麗偷拍。（翻攝自王淑麗臉書）王淑麗2019年曾曬出與兒同框甜照，當時兒子雖稚嫩已是小帥哥，將上大學的他，昨被王淑麗偷拍。（翻攝自王淑麗臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕民進黨前立委鄭運鵬帥兒德德有著超高顏值，因陪他掃街拜票意外爆紅，德德去年2月開通IG，短短1個多月吸引33萬人追蹤，更傳出經紀公司邀他簽約出道，現在，德德也遇到對手了。

她要公開生活照片，據她轉述，兒子只是皺了眉頭，沒有阻止哦！（翻攝自王淑麗臉書）她要公開生活照片，據她轉述，兒子只是皺了眉頭，沒有阻止哦！（翻攝自王淑麗臉書）

東森新聞台氣象主播王淑麗帥兒今年高三，正準備大學面試，昨她帶兒拍證件照，欣慰兒子稍微化個妝、梳個髮、穿上西裝，突然覺得：「我的男孩真的長大了。」

王淑麗兒子也擁有高顏值，昨他拍大頭照，王淑麗冒著生命危險偷偷側拍。（翻攝自王淑麗臉書）王淑麗兒子也擁有高顏值，昨他拍大頭照，王淑麗冒著生命危險偷偷側拍。（翻攝自王淑麗臉書）

王淑麗告訴兒子：「你正要邁入學生生涯最燦爛的時光。前方有無涯的學海、多元精彩的社團活動，還有許多值得去探索、去學習的領域。願你努力前行，盡情揮灑青春、豐富人生，好好享受這段美好的旅程。」這些話，可是王淑麗當媽在內心的千言萬語。

鄭運鵬兒子「德德」因陪他掃街拜票意外爆紅。（翻攝自鄭運鵬臉書）鄭運鵬兒子「德德」因陪他掃街拜票意外爆紅。（翻攝自鄭運鵬臉書）

今（5）日一早王淑麗在記者窮追猛問下才鬆口說，昨她趁兒子拍照偷偷拿手機側拍帥樣，並在年輕人勉強同意下，才在臉書發文公開，問她兒子有同意曝光？王淑麗緊張說：「我有說要公開照片......他皺了一下眉頭。」

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