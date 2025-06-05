周杰倫變「行走打卡點」登熱搜！ 憔悴模樣引粉絲心疼

周杰倫近日前往日本京都旅遊，與日本男神山下智久合體亮相。（翻攝IG）

〔記者胡御柔／台北報導〕周杰倫近日與老婆昆凌前往日本京都旅遊，還與日本男神山下智久合體亮相，引發粉絲騷動。不少民眾在當地巧遇周董，成功合照並分享在社群平台上，甚至一度登上小紅書熱搜，網友笑稱：「周杰倫成移動打卡景點了」更有中國粉絲表示想特地飛往京都，只為「偶遇周杰倫」。

「周杰倫成移動打卡景點了」登上小紅書熱搜。（翻攝小紅書）

不過這趟京都行也狀況連連，先是同行的化妝師杜哥發生意外，周董隨即在限時動態中呼籲歌迷：「請大家不要追逐，遠遠打聲招呼就好。」希望大家理性追星、給予私人空間，隨後更傳出有中國粉絲在電梯口或廁所出口守候，趁機高舉手機搶拍，讓周杰倫當場露出不悅神情。

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周董分享旅遊照片，明顯消瘦許多。（翻攝IG）

此外，有粉絲在小紅書分享與周董的合照，發現他身形明顯消瘦、神情略顯憔悴，紛紛留言關心：「臉頰都凹了」、「怎麼突然變這麼瘦？」也有粉絲理性喊話，希望大家別再打擾周董，好好讓他休息放鬆。

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