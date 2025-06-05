王文洋根本暖男！律師林智群：比較出來的

王文洋桃花不斷，最近又與宋小姐鬧上法庭。（本報資料照，記者王藝菘攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕宏仁集團總裁王文洋，近日被控包養宋姓女子並疑似產下私生子，宋女母親為讓外孫認祖歸宗，提告訴請確認外孫與王文洋親子關係是否存在，法院調解破局，進入審理程序，台北地院家事法庭昨第2次開庭，宋母傳喚女兒宋女出庭作證，庭訊約1小時結束。

今（5）日上午，律師林智群在臉書發文評論此事，他說：「現在回頭看，認了小孩又付了幾千萬元（還承諾每年給200萬）的王文洋根本就是暖男。」最後林智群更俏皮下註解：「暖不暖是比較出來的。」

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據指出，先前調解時，宋母提出10幾億元和解條件，被王文洋方面拒絕，4月首度開庭時，宋母要求採驗王文洋DNA送比對，王文洋律師也表明拒絕，不承認是王家骨肉。

法官昨開庭傳喚宋女到庭作證，說明她和王文洋的關係，王文洋委由律師到庭，不公開審理。據指宋女證稱2020年認識王文洋，雙方發生10幾次性關係，地點在王的住家和辦公室，她因而懷孕，並表示王文洋有送她名錶、柏金包、精品戒指，承諾產後會每年給她200萬元直到成年，但生產後卻變卦，王文洋翻臉不認骨肉，還罵她是妓女，母親氣不過，才提告請求驗明正身。

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