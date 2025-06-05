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陳向熙涉閃兵 驚傳人間蒸發

藝人陳向熙（左二）上個月14日在高雄下榻飯店被帶回新北市刑警大隊。（記者徐聖倫攝）藝人陳向熙（左二）上個月14日在高雄下榻飯店被帶回新北市刑警大隊。（記者徐聖倫攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕檢警繼藝人王大陸之後再展開偵查，第二波「閃兵藝能團」上個月收網發現多名藝人涉案，包括威廉、李銓、大根、阿虎、陳零九、陳大天、黃博石、陳信維、陳向熙等人，其中SpeXial成員陳向熙在拍攝BL劇《向流星許願的我們》期間，被查出涉嫌透過不法集團偽造血壓異常病歷逃避兵役，最後以28萬元交保。

昨（4）日傳出陳向熙目前正拍攝《向流星許願的我們》，劇組受他閃兵影響，知情人士私下透露，製作單位已決定換角，他已拍妥16天的戲份，目前將全數重拍。而在上個月14日上午，警方到劇組位於高雄下榻飯店，持拘票逮捕陳向熙帶回新北調查。

陳向熙深陷閃兵風暴。（翻攝自陳向熙臉書）陳向熙深陷閃兵風暴。（翻攝自陳向熙臉書）

不料今（5）日一早，爆出陳向熙被以28萬元交保後，社群全面停更，更驚傳他現在連經紀人也找不到人，猶如人間蒸發。

31歲陳向熙外型高大英俊，曾參與中國模特兒選秀比賽，被星探發掘，加入過團體「SpeXial」，也參與主持知名節目完全娛樂。警方表示，陳向熙閃兵假病歷與到案所有犯嫌一樣，都是透過替王大陸造假的陳姓男子，由陳男的犯罪集團替他製造血壓異常假象。

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