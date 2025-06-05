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娛樂 最新消息

黃偉晉悔不當初！談母喪潰堤自責「媽媽會不會討厭我」

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃偉晉近日在《娛樂百分百》單元「酒後的心聲」中，罕見談及母親於去年跨年夜過世的傷痛，當時因專注於工作忽略了與母親相處，當場潰堤反問「媽媽會不會討厭我？」真情流露的自責之語，引發觀眾不捨與共鳴。

黃偉晉首談喪母經歷因自責當場落淚。（組合照，翻攝自臉書）黃偉晉首談喪母經歷因自責當場落淚。（組合照，翻攝自臉書）

黃偉晉坦言，在母親生病期間自己選擇以工作逃避現實，甚至不願走進母親房間，只因不想面對內心的情緒波動，「我其實都不會走到她房間看她，因為我不想影響我的心情。」直到母親病況急轉直下住院後，他才開始頻繁探視，卻也擔心自己的「遲來關心」會讓母親感到失望。

最遺憾的是，母親最後一次見到黃偉晉竟是透過手機與電視畫面，而他自己則忙於跨年演出，錯過與母親道別的機會，潰堤自責「媽媽會不會討厭我？」這段生命的缺口，也深深改變了他對家庭的態度，以往過年不主動與家人聚餐，如今則努力改變會找時間相聚，即使不多話也願意坐在一起，珍惜眼前的陪伴。

相關新聞：黃偉晉坦言去年卡卡不開心！對「地瓜球」有陰影

最後，黃偉晉警惕自己別再口氣不好，同時也呼籲外界「你永遠不知道哪句話會變成最後一句！」誠摯的分享讓粉絲與網友相當有共鳴，紛紛動容表示「心有戚戚焉，非常真實也寫實」、「媽媽一定懂孩子在想什麼，希望你走出來」、「切身之痛，愛要及時這句話真的不是玩笑話！」

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