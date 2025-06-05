楊丞琳64壓軸才發聲！張棋惠卡點慶生「反差各擅勝場」

〔記者邱奕欽／台北報導〕同為昔日女子團體「4 in Love」成員生日只差一天，楊丞琳昨（4日）晚間壓軸發文，慶生內文走高冷精緻路線；張棋惠則在今凌晨準時卡點送上生日感言，展現滿滿親切感與感恩心，2人的慶生文風格雖截然不同，卻呈現出她們同團出身不同光譜，卻一樣閃亮。

楊丞琳（左）、張棋惠同為4 in Love出身，生日恰巧只差一天。（翻攝自IG）

張棋惠今凌晨時分以一句「就這樣默默來到了41歲啦」開場，她還點名感謝粉絲、母親，並幽默自嘲在節目上因嘴ㄆㄧㄚˊ唸出「巴爾幹半堡」、「QQ米」等搞笑經歷，最後更不忘向已羽化成仙的母親致謝，「謝謝我的天使阿母生下我，我愛您！」溫暖又誠懇感動許多粉絲。

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楊丞琳昨迎來41歲生日，不過由於時間點正逢「六四天安門事件」36週年，她以簡潔文字傳達自我期待與祝福，「40+1啦，謝謝大家替我過生日，我很幸福」，並附上「#祝我生日快樂」、「#41歲」2個標籤，整體調性穩重內斂，展現出一貫的精緻女神形象。

2人雖然早年同為「4 in Love」成員，但在團體解散後走上截然不同的演藝路線，楊丞琳轉戰戲劇、音樂與時尚圈，打造獨樹一幟的女神定位；張棋惠則轉型為綜藝主持與親民藝人，頻頻在節目與社群中展現笑果與暖度，各自精彩。如今2人因生日只差一天，且貼文風格又恰好呈現反差，也被粉絲拿來比較並讚嘆各擅勝場，「同團出身、不同光譜，一樣閃亮！」

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