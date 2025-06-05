不只蔡郁璇擾鄰！郭書瑤欠費、羅志祥違建「8藝人社區糾紛曝光」

郭書瑤（左起）、羅志祥、蔡郁璇等人皆曾遭社區鄰居埋怨控訴。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕補教名師高國華的前妻、前主播蔡郁璇，近期遭鄰居指控深夜製造噪音，導致樓下住戶無法安眠，最終被法院認定擾鄰屬實，須與女兒連帶賠償20萬元。這起案件再度喚起外界對「名人鄰居難相處」的記憶，下述7案藝人也曾因喧嘩、違建、遛狗、包裹堆積遭社區民眾投訴。

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娛樂圈其實不乏類似案例，郭書瑤曾因積欠管理費、包裹堆積、撕毀公告與社區爆發衝突；「王子」邱勝翊、「毛弟」邱宇辰兄弟2年多前租下昆凌位在北市內湖的豪宅，爆出與友人開趴驚動住戶遭投訴；王傳一在2019年入住新竹竹北豪宅後遭舉報開趴到半夜，甚至亂丟酒瓶、菸蒂，導致社區訂下「王傳一條款」。

此外，羅志祥2018年在內湖購入「文心AIT」豪宅，欲將頂樓以及次樓打通並違規加蓋天際泳池遭住戶投訴勒令拆除；李國毅則因遛狗不繫繩、未清狗便遭拍照投訴。不僅如此，甚至有藝人因工作遭抗議，周湯豪在敦南開設錄音工作室，曾被鄰居控訴音量擾人，最後承諾加裝隔音滅火；ØZI也透過經紀人表示隔音設備都有設置，不過每個人對噪音認知不同，因此選擇與鄰居透過法律解決。

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