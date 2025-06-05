（獨家）吳申梅突有喜了！揪香港帥尪泰國扛回超萌「雙胞胎」

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手吳申梅近來迷上蒐集公仔，最愛拉布布（Labubu）以及哭娃（Cry Baby），難不成狂買娃是想當媽，對此吳申梅受訪急撇：「我是覺得這些公仔真的超級可愛、很療癒。每次看到他們，都會讓我不自覺地微笑，好像彌補了小時候沒買到小娃娃的遺憾。」開心從泰國買回「雙胞胎」。

吳申梅與老公Eric感情甜蜜。（吳申梅提供）

吳申梅時常陪著老公Eric工作到處飛，前陣子到泰國曼谷，為了躲雨跑到公仔店避雨，無意間發現店裡有超多的Labubu跟Cry Baby可以挑選，甚至還有超大隻的巨型公仔MOLLY 1000%可以選購。

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吳申梅在曼谷買了超可愛的巨型公仔。（吳申梅提供）

吳申梅表示：「之前和Eric在台灣、香港的泡泡瑪特店都逛過，每次都是看得到卻買不到，後來才知道原來很難搶。」

吳申梅直呼看到MOLLY超級心動。（吳申梅提供）

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當晚吳申梅跟老公在曼谷看到巨型MOLLY超級心動，卻又開始猶豫，「因為1000%的大公仔真的很重，加上箱子有12公斤，要帶回台灣真的不太方便，只是回到飯店後，愈想愈覺得不要錯過這難得的機會！」據悉全球只有限量900隻。

吳申梅透露公仔裝箱後重達12公斤。（吳申梅提供）

等到隔天一大早，曼谷的公仔店10點開門，吳申梅就衝去店裡直接買了兩隻1000%的Molly，再跟老公分工合作，搭飛機把巨型MOLLY分別帶回台灣與香港的家，她透露單隻公仔的價格，約是台幣3至4萬元。

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