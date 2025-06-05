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（專訪）柏霖「全破碎」自救重生 紅毯幸運星曝光

柏霖Polin以《允許萬物破碎》叩關金曲獎。（記者胡舜翔攝）柏霖Polin以《允許萬物破碎》叩關金曲獎。（記者胡舜翔攝）

〔記者張釔泠／專訪〕柏霖Polin以《允許萬物破碎》叩關金曲獎，專輯寫的就是一切破碎後「自救」重生的過程，當時除了媽媽指引他要面對自己，唱片公司老闆給他的發片計畫，也讓他振作了起來，「可以發片真的難能可貴，我自己清楚。」全心投入專輯的製作。

這張作品代表了「他」，為貼近真實，製作人提出不修音準，每一首歌都錄得很辛苦，也在他的堅持下，實際去錄了山林的聲音，自傲催生出一張很「靈動」的專輯。

柏霖Polin的作品為了貼近真實，每一首歌都錄得很辛苦（記者胡舜翔攝）柏霖Polin的作品為了貼近真實，每一首歌都錄得很辛苦（記者胡舜翔攝）

他在所有的聲音中加入自己的背景，例如部落的雨聲、走過山間的草叢聲、獵人開獵槍的聲音，《好像被一支箭矢跟蹤》更錄進爸爸學老鷹的叫聲，「這就是原民的我、很森林的我，很開心在嘈雜的世界裡有被聽到。」 這次的紅毯會帶著爸媽一起走，因為爸媽就是他的幸運星。

此外，他也很珍惜這樣的錄音方式 ，「讓我認識到了自己的特質，除了Rap都可以唱。」並找到適合他的聲音，「 一切配器必須跟我在同一個維度、在我的世界裡存在。」會繼續做實驗的曲風 ，把自己的每一面帶出來，「我喜歡自己的開放性。多元才能在分眾的市場裡被更多人挖掘。」

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