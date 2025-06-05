（專訪）金曲準歌王歷經「兩重大打擊」 理智斷線遭媽媽一眼點出「能量很污濁」

〔記者張釔泠／專訪〕柏霖PoLin以《允許萬物破碎》首度入圍金曲獎，今年將力拚華語歌王獎座，與台、港、中音樂人蕭煌奇、李榮浩、呂士軒、林家謙一較高下，對於自己的勝算？他謙稱不敢想、也不敢把他們當對手，但仍自我信心喊話：「 我希望我會得。」在入圍之前，就已經到行天宮拜拜求好運，發願要吃素、淨溪，希望能一舉鍍金。

柏霖首度入圍金曲獎。（記者胡舜翔攝）

過去兩年他陷入人生谷底，經歷了舅公過世，受邀參加《中國好聲音》也才播了一集，就無預警收攤了，「之後在台灣也沒有太多的活動，那時候事業上、家運上雙雙遇到打擊。」

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回首這段黑暗期，他坦承：「讓我完全低下頭來，只能往內看，第一次這麼低潮 。」不過一開始，他選擇屏蔽、逃避難過的情緒，將自己隔絕在家裡，身邊的人都覺得他很暴躁，壓垮他的最後一根稻草，則是有次他拿餅乾給狗狗吃，狗狗不聽話，他突然情緒斷線吼牠們坐下 ，嚇得朋友連忙制止他，他才意識到自己的狀態出了問題。。

柏霖感謝歌迷不離不棄。（記者胡舜翔攝）

他很感謝當時還有歌迷不離不棄，「即使是很小的商演，只唱半小時那種，他們也會從台中跑到宜蘭、一場一場這樣跟，用最純粹的力量，實際的支持我。」

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最重要的還是媽媽讓他走了出來，「她一直是很好的指引者，有智慧、很善良，提醒我去聽自己的聲音。」當年他回宜蘭老家，還沒放下行李，媽媽就對他說「你能量很污濁」， 要他去山上走走，他走了一圈下來，發現自己有了一點改變，後來又帶著吉他上山住了一晚，帶回來《不懂》這首歌，「就是從那一次開始，我才又大量的創作，再次重新感受一切。」

柏霖開心能入圍金曲獎。（記者胡舜翔攝）

他很開心能入圍金曲獎，對於他的歌手職涯來說，是很重要的肯定，「入圍之後我回顧再去聽，真的有聽到自己的成長。」《允許萬物破碎》寫出他糾結的狀態以及如何去面對宇宙的難題，「我接受、長大，然後找到自己的步伐，才得以更恢弘的看世界。」

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