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TXT秀彬來台灣旅伴是他！網一看竟是「男友視角」

秀彬跟裕俊在同一個地方拍攝夜景照。（翻攝自IG）秀彬跟裕俊在同一個地方拍攝夜景照。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國人氣男團TXT的成員秀彬日前曬出來台旅遊照，引起熱烈討論，昨天（4日）終於揭曉，原來跟他一起來台的朋友，是男團BAE173、曾經參加過《星光閃耀的少年》的裕俊，他們曬出多張類似的照片，一看就知道是一起來台灣玩。

左圖是秀彬拍攝，右圖則是裕俊PO出的照片。（翻攝自IG）左圖是秀彬拍攝，右圖則是裕俊PO出的照片。（翻攝自IG）

裕俊這張照片生動，似乎是在向秀彬喊話。（翻攝自IG）裕俊這張照片生動，似乎是在向秀彬喊話。（翻攝自IG）

秀彬、裕俊看似沒有交集，不過他們剛好都是2000年出生的「親辜」（朋友）。裕俊在IG上曬出現身華山文創園區、陽明山夜景的照片，尤其是陽明山夜景，與秀彬站的角度完全一模一樣，而秀彬單發的芒果冰，桌子顏色是綠色，裕俊直接曬出與芒果冰的合影，明顯就是秀彬拍攝。

裕俊透露有到華山文創園區。（翻攝自IG）裕俊透露有到華山文創園區。（翻攝自IG）

不少網友似乎也CP腦動了起來，「你們不藏了嗎？」、「你倆演都不演了」、「台灣約會嗎？」、「崔秀彬很會拍照」、「果然帥哥的朋友還是帥哥」、「崔秀彬很會拍男友視角」。

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