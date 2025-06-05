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娛樂 最新消息

蔡郁璇爆擾鄰 深夜打牌喧嘩「害樓下失眠」判賠

〔記者邱奕欽／台北報導〕補教名師高國華第二任前妻、前新聞主播蔡郁璇近日捲入擾鄰風波，遭指控長期在深夜大聲打麻將、喧嘩、搬重物擾人清夢，甚至導致鄰居一家四口失眠，違反《社會秩序維護法》遭罰2000元卻未見改善。台北地方法院日前審理認定擾鄰事證明確，判蔡郁璇與同住女兒須共同賠償鄰居家庭精神慰撫金20萬元，全案可上訴。

蔡郁璇（左起）在婚姻期間遭高國華與陳子璇背叛，如今她卻違反《社維法》深夜製造音遭鄰居提告。（本報組合資料照）蔡郁璇（左起）在婚姻期間遭高國華與陳子璇背叛，如今她卻違反《社維法》深夜製造音遭鄰居提告。（本報組合資料照）

46歲蔡郁璇2001年在補習班擔任助理時與高國華爆出婚外情，隔年懷孕扶正成為第二任妻子，育有1女，這段婚姻最後因高國華另結新歡補教女師陳子璇而破局。離婚後，蔡郁璇與女兒定居台北市信義區一處華廈7樓，不料2024年遭6樓鄰居怒控深夜製造噪音，長達數月難以忍受。

法院審理期間，除6樓鄰居提出錄音、訊息紀錄，連5樓其他住戶與大樓管委會也出面證實蔡家深夜時常傳出巨大聲響，包括重物敲地、大聲打麻將、搬動家具等噪音，鄰居表示全家4人長期失眠甚至不敢回家過夜。雖蔡郁璇辯稱聲響來自老舊建築構造問題，如水錘效應與熱脹冷縮，但法院最終不採信，認為她未改善行為、屬主觀故意擾鄰。

法官依據《民法》侵權行為規定，判蔡郁璇母女白天音量不得超過65分貝、晚上不得超過60分貝，深夜11點至清晨7點更不得超過55分貝，並須連帶賠償鄰居一家四口共20萬元精神撫慰金，全案可上訴。

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