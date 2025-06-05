《小時代》最帥男主角「車禍毀大好前途」 親曝床照揭4度動刀：希望是最後一次

〔記者李紹綾／台北報導〕34歲中國男星陳學冬2013年演出電影《小時代》走紅，近年幾乎消失於幕前，他近日在社群分享近照，寫下「希望是最後一次手術了！」湧入大批網友打氣。

陳學冬分享病床照，曝要進行第4次手術。（翻攝自Instagram）

陳學冬2013年憑電影《小時代》走紅，但在2023年初發生一場嚴重車禍，造成左腿撕裂傷，打鋼釘之後一直專心休養。久違未更新社群近況的他，上個月5日難得在IG曬出近照，並寫下：「希望是最後一次手術了。」貼文及照片曝光後，立刻湧入大批網友留言替他加油打氣。

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陳學冬2023年2月車禍受傷。（翻攝自微博）

陳學冬2023年2月自曝車禍受傷，造成腿部骨折、植入多枚鋼釘，大好前途就此中斷。同年6月，他公開坐輪椅的畫面，表示正在積極復健中，3個月後貼出躺病床照說：「第三次手術結束，應該是最後一次了吧，總算整套流程走完了，然後醫生跟我說以後一定會得風濕的。」只見他滿頭白髮，狀態十分虛弱，讓粉絲心疼不已。

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陳學冬演出電影《小時代》走紅。（翻攝自微博）

陳學冬去年6月發完生日文後，便無再更新社群，且也沒有要復出的跡象，甚至傳出要退演藝圈，他當時特地發文避謠：「退圈？什麼圈？不會退的，死心吧。」如今，時隔近1年再發文，竟是要再次手術，似乎復原效果未達預期。

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