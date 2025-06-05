《馴龍高手》史詩級首映「沒牙」現蹤 導演親曝真人版目標

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕夢工廠全新真人版《馴龍高手》日前在巴西舉辦史詩級首映，導演迪恩戴布洛伊率領片中飾演「史圖依克」的傑瑞德巴特勒、「小嗝嗝」梅森塔姆斯以及「亞絲翠」妮可帕克一同出席，大受歡迎的「沒牙」也現蹤。導演戴布洛伊強調，他的首要目標是尊重原版動畫經典的情感核心與奇幻魅力，「正是這些元素讓這個故事深受喜愛」。

傑瑞德巴特勒（左起）、梅森塔姆斯、妮可帕克以及導演戴布洛伊一同出席《馴龍高手》巴西首映會。（UIP提供）

導演戴布洛伊也是原先動畫三部曲編導，他表示真人版特別著墨小嗝嗝與夜煞「沒牙」彼此影響的方式，導演戴布洛伊形容，人類與動物之間那種強烈的連結非常有力量，「我們盡最大努力呈現那種奇蹟感與滿足想像的感覺」。

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超萌「沒牙」也在《馴龍高手》巴西首映會現身。（UIP提供）

而其中一大挑戰是如何讓沒牙在現實中栩栩如生，「當我們試圖將動畫中的設計轉化為更真實、自然的生物時，沒牙就會變得奇怪、不一樣，也會失去原本的魅力。因此我們努力保留動畫的原始設計。」

飾演「小嗝嗝」的梅森塔姆斯和「亞絲翠」梅森塔姆斯，在《馴龍高手》巴西首映會合影。（UIP提供）

劇組更為了讓梅森騎龍飛翔的畫面最為真實打造了一隻機械龍，導演戴布洛伊透露：「我們必須讓龍參與其中，因此建造了一個近三公尺高的巨大裝置，當梅森坐在龍鞍上時，他能隨著龍的翻滾、俯衝與所有動作被帶動，這樣才能與後製動畫中的龍完美結合。」

傑瑞德巴特勒帥氣現身《馴龍高手》巴西首映會。（UIP提供）

《馴龍高手》將於6月11日正式在台上映，包括2D、3D、IMAX、4DX、MX4D、DOLBY CINEMA、SCREEN X等版本同步登場，各大影城現正展開預售。此外，本週六、日（6月7日和6月8日）還將推出IMAX及SCREEN X限定搶先場，更多詳情請上環球影片粉絲專頁或IG查詢。

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